MIRROR又鬧「分訊」　姜濤激到落街爆粗

男圑MIRROR成員爆「分訊」潮，繼Anson Kong（AK）、Jer合資的食肆執笠，Alton及Edan的 Fan Club相繼宣布解散後，最新消息是Tiger跟Lokman及Alton合作的時服飾品牌亦突發性告「拆夥」。Tiger於2020年，在父親支持下創立了自家品牌「Dézert」，更邀隊友楊樂文（Lokman）和Alton（王智德）加盟，望集3子的人氣，令品牌生意更上一層樓，而過往3子曾為品牌擔任模特兒，齊齊獻身穿上品牌服飾拍宣傳相，且據悉效果理想，不少由他們身體「加持」過的服飾均賣斷市。

不過品牌於14日突然在官方社交網平台上發出聲明，表示Lokman和Alton即日起離開品牌，還表示︰「我們有着共同意向『分開創作 空間更大』，以後有機會以不同方式繼續合作，祝發展順利。」Tiger、Lokman及Alton均有轉發聲明，但未有交代詳情。而網民最關心不是Lokman及Alton是否傳不和而「劈炮」，而是「羨慕」Tiger有位製衣行業的爸爸做「大水喉」，令他就算在男圑中傳屬機會較低的「下弦」，但仍然生活無憂，一樣有錢過品牌老闆癮。

正所謂「有份必有合」，Anson Kong的自家品牌近日跟主題公園合作，為配合萬聖節推出惡人系列服飾。早前他擔任模特兒拍造型照，對於他來說要型要Chok易過借火，而一向被指是隊中「最性格巨星」的他要扮「惡」亦自有一套，他分享心得：「只要不動聲色，以凌厲眼神瞄準鏡頭，迅即展現惡型惡相一面。」他更即場演繹其「兇」相，在鏡頭前即時變成殺氣騰騰十足的大惡人。

另外，早前姜濤主演的電影《我的天堂城市》疑因安排混亂，惹怒首映的贊助商公開擘面表示：「永不合作」，慘變磨心的姜濤就被野生捕獲落街暴走疑減壓，於網上流傳的照片中，見他上身包到實一實，連頭都笠跑步似焗汗消脂，而全民焦點則是換上短褲的他露出一對比陳奕迅更「榕樹」的大髀，不少網民驚訝留言：「嘩，見識到姜濤下面好粗呀。」