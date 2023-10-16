東方日報C1：梁朝偉踢走拍檔　勢成首位三金影帝

貴為金像及金馬雙料影帝的梁朝偉憑電影《無名》提名金雞獎最佳男主角，挑戰成為首位「三金影帝」，締造歷史。同片另一男主角王一博為免淪為炮灰，降呢提名男配，而同片的「三金影后」周迅則疑因電影公司落錯注，慘變「消失的她」！

第36屆中國電影金雞獎頒獎典禮將於11月4日在福建舉行，昨日大會公布入圍名單，奇幻史詩片《封神第一部：朝歌風雲》有9項提名，其次是梁朝偉、王一博及周迅主演的諜戰片《無名》共獲8項提名，梁朝偉與王一博更憑電影分別入圍最佳男主角及最佳男配角，成為網民焦點所在。

早前才摘下威尼斯電影節終身成就金獅獎的偉仔在國內外均獲獎無數，至今已5度獲得金像獎最佳男主角、3度獲金馬獎最佳男主角，只欠金雞獎就達成影壇大滿貫佳績。今次是偉仔首次入圍金雞影帝，如果他成功得獎，將是首位擁有香港金像獎、台灣金馬獎及中國金雞獎殊榮的「三金影帝」，意義非凡。他今次的對手包括《學爸》的黃渤、《宇宙探索編輯部》的楊皓宇、《回西藏》的宋洋及《撥浪鼓咚咚響》的惠王軍，網民推斷當中只有同是影帝級的黃渤可跟偉仔一爭長短，外界一致睇好偉仔一擊即中，登上金雞影帝寶座。

王一博降呢爭男配

至於26歲內地頂流偶像王一博同樣是首次入圍男配，加上參演的另一部電影《長空之王》亦有5項提名，他的粉絲都興奮不已，但部分粉絲對偶像提名男配頗有意見，因電影放映前一直以雙男主角作定位，從宣傳海報中亦可見他跟偉仔平分秋色，但現時竟然被「降呢」為男配，令粉絲大為不解及不滿。有指這是電影公司的策略，考慮到一部電影同時有兩個男主角入圍的例子少之又少，若為王一博報名最佳男主角，在偉仔的對比下，很大機會名落孫山，反而報名男配則可增加入圍及得獎機會。不過，亦有網友對王一博的演技作出質疑，認為其流量有可能是他入圍的原因之一，跟他角逐男配的有《滿江紅》的雷佳音、《長空之王》的胡軍、《封神第一部：朝歌風雲》的李雪健及《回西藏》的金巴，前三人均是老戲骨，相信王一博獲獎勝算不高。

最令網民跌眼鏡的，莫過於同片的「三金影后」周迅竟然沒有任何演員獎提名，有指電影公司為她報名角逐影后，但她片中的戲份其實少得可憐，有網民直言：「把《無名》周迅送去報金雞女主是在發哪門子瘋，十分鐘戲份的女主嗎？」認為以其戲份而言，應報名角逐女配，今次似乎是電影公司失算，導致周迅無緣入圍，實在可惜。

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