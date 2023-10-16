化妝品重生術　斷裂唇膏、乾掉睫毛膏有救！

相信不少女生化妝或是清理化妝台時，聽到「哐啷」一聲都會在內心默念「不是吧」，低頭看到躺在地上的美妝品時一定還抱有希望，希望裏面的內容物千萬不要碎了，然而事與願違，一打開就是一塊四分五裂的眼影或粉餅。不過可不要着急着扔了它，嘗試一下以下的方法，說不定起死回生。

唇膏

如果你的唇膏摔斷成兩瓣，千萬不要慌張，拯救的方法其實很簡單。先將唇膏的底部完全扭出來竪着放在桌子上，然後戴上手套，準備一個打火機對着斷裂的部位隔空加熱一下，再將其與唇膏管內剩餘的膏體黏合。因為唇膏的主要成分是臘，加熱後會融化，冷卻後則凝固，所以放置15分鐘後就修復完成。如果唇膏的管身都摔壞了，則可以隱形眼鏡盒作器皿，先將唇膏加熱至完全融化，然後倒進去待冷卻後，就是罐裝唇膏，化妝時可用唇掃上色。

睫毛膏/染眉膏

相信大家都發現隨着時間推移，原本濕潤的睫毛膏和染眉膏會逐漸變乾，直至再也無法纖長睫毛和改變眉毛顏色。這時候你可能會想去買個新的算了，不過其實睫毛膏或染眉膏乾掉的情況不是特別嚴重，只是輕微變乾，可以準備一個玻璃杯並在杯子裏放入暖水，多少水視乎睫毛膏的長度而定，只要別浸沒過睫毛膏開口處便可。然後將染眉膏蓋緊蓋子然後放入熱水裏，待15分鐘後取出，乾掉的睫毛膏、染眉膏就會再次回膏狀了。如果還是乾乾的，那就需要先將睫毛刷上面乾掉的膏體清潔乾淨，然後可往管內滴1至2滴的隱形眼鏡護理液，最後將乾淨的睫毛刷放回管內並重複幾次抽動使膏體和護理液融合，就可得到一個濕潤的睫毛膏或染眉膏了。