麥當娜復出開巡唱　仔女齊上台表演

65歲美國「流行音樂女王」麥當娜（Madonna）6月時因為嚴重細菌感染而失去知覺緊急送院並一度進入深切治療部（ICU），原定於7月舉行的世界巡唱延期，經過4個月休養後巡唱已於周六晚（14日）在英國倫敦O2體育館舉行。娜姐狀態大勇以最佳姿態演出，而她的5名子女輪流上台與母親齊顯技。

其中剛於周六迎來27歲的大女兒露迪絲（Lourdes）與母親同以黑色性感打扮上台合唱自己的新歌《Little Star》，之後娜姐的11歲養女Estere亦有上台表演，而娜姐與露迪絲任評判齊高舉10分牌為囡囡打氣。至於娜姐的其餘3名養子女大衛（David Banda）、Mercy James及Stella都有上台玩樂器為母親伴奏。

另方面，娜姐亦在首場演唱會中憶述病發時的經過及感受，她自爆當時自己及醫生都「打定輸數」：「所以點解我醒番嗰時我嘅所有仔女都圍住我坐着。我當時唔係好知自己喺邊度同少少失憶。但天使們一直保護住我，而我仔女都喺度，佢哋每次總會拯救我。如果你想知我嘅秘密同想知我點樣經歷同生還，我當時諗我要為孩子們留喺度。我必須要為佢哋而生存。」