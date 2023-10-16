MAMAMOO小分隊12.20會展開騷　陪粉絲過節

韓國人氣女團MAMAMOO成員頌樂與玟星所組成的小分隊MAMAMOO+將於12月20日假香港會議展覽中心Hall 5BC舉行《MAMAMOO+ 1ST FAN CONCERT [TWO RABBITS CODE] - ASIA TOUR in HONG KONG》，屆時將會即席演繹新歌，與香港MOOMOO（粉絲暱稱）提早慶祝冬至及聖誕節。

小分隊MAMAMOO+是由隊長頌樂及Rapper玟星組成，去年8月推出首支單曲《Better》後大獲好評。今年先後推出單曲《ACT 1, SCENE 1》及迷你專輯《TWO RABBITS》，其中8月推出的迷你專輯《TWO RABBITS》以兔仔作為專輯概念，頌樂與玟星為主打歌《dangdang》編排雙人兔子舞，舞姿既可愛又活潑，一度掀起話題。

MAMAMOO+早前宣布舉行首個亞洲巡迴Fan Concert，上月在首爾揭幕。2人在Fan Concert上帶來20多首歌曲，又將大部分歌曲重新編製，讓MOOMOO們有耳目一新的感覺，更特製演唱會專屬QR Code跟粉絲溝通互動。

日本站剛於本月初完成，接着會移師台灣、新加坡、印尼及菲律賓演出。香港站是今次巡唱最後一站，門票將於明天（17日）公開發售，購買門票者有機會獲得單獨合照、團體合照、觀看綵排及簽名海報等多項粉絲福利。