阮經天劍指金馬獎影帝　李李仁被打到當場吐血

榮獲本屆金馬獎7項提名的《周處除三害》，台灣票房勢如破竹，香港的影迷亦即將可在大銀幕下觀賞這部惡到極致的黑色江湖暴力電影。香港導演黃精甫初殺入台灣影壇編導《周處除三害》，即入圍最佳導演大獎，台灣叫好叫座！戲中主角阮經天亦瞓身演出親自上陣多場動作戲，充分呈現黃精甫導演擅長的暴力美學。

憑本片獲提名本屆金馬獎最佳男主角的阮經天（小天），在戲中與袁富華和李李仁拳拳到肉的肉搏戰，看得令人血脈賁張。一開場，阮經天和李李仁已上演了近5分鐘的肉搏追逐，兩人由大街打到窄巷，之後更從兩層樓高的地方跳下，跌入小屋中繼續惡纏。他們因太過投入而雙雙受傷，李李仁不只太陽穴被肘擊數十下而腫起，更不小心撞到阮經天下巴，令他當場吐血。

拍完這一場戲，李李仁對小天入戲的演出，笑說：「小天根本就是坦克車，就這樣直直衝過來的！」小天也透露：「過往演動作戲，會有套招或做反應的方式騙過觀眾，但這次我們希望觀眾能感受到角色的痛，所以在演的時候，是真的希望做到這些激烈對打的真實畫面。」

已近60歲的袁富華形容片中的打鬥戲是「從影以來最大挑戰」，首次挑戰大量打鬥戲的他，到台灣拍攝前特別找師傅練了兩個月拳擊和體能。對於黃精甫導演找他扮演通緝犯「香港仔」一角，袁富華感激表示：「這是我很感恩的一件事，因為我年紀不小了，沒有導演敢找我拍打戲，但正正就是黃精甫導演夠膽給我嘗試，這個就是他的過人之處。」

三位演員一起共演了在河川追逐及互毆鬥場面，他們在溪水中拍攝多天，李李仁戴著護具的皮膚因而引發濕疹。拍畢這一幕之後，袁富華和阮經天拍攝廢墟肉搏場面，這場戲足足拍了5天，每日都是快天亮才收工，拍完兩人直接虛脫。