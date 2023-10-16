王心凌上海巡唱出絕招氹粉絲　專輯推出即封榜

「甜心教主」王心凌早前喺台北小巨蛋舉行一連2場個唱，為其巡唱揭開序幕。而其巡唱內地首站亦於日前（14日）喺上海正式開始，同上海粉絲闊別4年嘅佢，今次更係誠意十足，準備咗足足4套翻新表演服裝外，分別有粉紅甜心裝、藍色夢幻多層次長裙、銀河閃鑽公主裙、烈燄玫瑰紅裙以及全新小黑裙襯貝雷帽（Beret）嘅造型，完美襯托出佢嘅百變甜味。至於演出舞台亦係落足心機，重本十足嘅巨型蛋糕舞臺，搭配糖果造型嘅T台，更係令現場連空氣都甜到漏呀！

而歌單方面，誠意十足嘅王心凌以《夢的光點》為演唱會揭開序幕外，亦首唱新歌《言不由衷》，並特別選唱喺內地人氣高企嘅《第一次愛的人》及《水仙》，引嚟唔少粉絲大讚：「這場演唱會真是值回票價！」

另外，喺上海站正式開唱前兩日，王心凌嘅新專輯《BITE BACK》亦一推出就強勢霸榜，專輯內嘅所有歌亦登上排行榜前20名，畀內地粉絲封為「抒情神專」，認真氣勢如虹。而作為新專輯推出後嘅首場騷，王心凌嘅現場表現亦相當亮眼，精彩嘅演出令一眾粉絲意猶未盡外，王心凌仲喺現場同粉絲約定：「不管我新專輯的歌有多難唱，你們都要好好練喔，我想要聽到你們每一首歌都能跟我一起大合唱！」