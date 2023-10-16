瀧澤豪花百萬租東京巨蛋搞直播　迎岸優太過檔

40歲日本前男星瀧澤秀明，去年10月底辭任尊尼事務所副社長後，今年3月另起爐灶，成立新娛樂公司「TOBE」，準備在藝能界大反擊。雄心壯志的他，早前便招攬前同門三宅健、平野紫耀等多名猛將加盟後，昨日(15日)更豪花過百萬港元在東京巨蛋大搞網上直播，宣布尊尼組合King & Prince的前隊長岸優太正式加盟，並與前隊友平野紫耀及神宮寺勇太組成新組合「Number_i」重新出發。

King & Prince自今年5月分裂後，主將平野與神宮寺率於7月先過檔TOBE，岸優太於上月尾離開尊尼事務所後，一如外界所料接力加盟。3子在東京巨蛋重新合體，據知一日租場費用便要2420萬日圓(約126萬港元)。3人表示新組合「Number_i」含有Number One、Only One及愛的意思，他們將開設影音頻道，主力音樂工作，並計劃開騷拉近與粉絲的距離。「Number_i」又公開新組合團徽，但卻被指似足搖滾樂隊The BONEZ的logo，惹來抄襲疑雲，引起爭議。

尊尼事務所因性侵醜聞令企業形象一落千丈，電視台亦不再對其忌諱，有指為搶飲Number_i演出的「頭啖湯」，已引發水底下的爭奪戰，今後與舊隊友永瀨廉及高橋海人留守的King & Prince，將有一番龍爭虎鬥。