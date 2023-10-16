歎均韓印南非美食美酒　真正夜繽紛

近日經常話要搞活夜經濟，鼓勵各行各業推行各種活動，無論有幾好玩，玩到夜覺肚餓，最緊要有好嘢食，若然再加上一杯美酒，感覺就更加開心，近日有不同主題的酒吧餐廳開幕，讓你邊食邊飲，愉快度過一個晚上。

熾熱韓風

韓風熱潮歷久不衰，大家除了追捧韓星，連當地的美食和美酒都好有人氣。尖沙咀開設的ANJU Restaurant & Bar，店名源自韓文안주，有佐酒美食的意思，當中的醬油帶子鮑魚、生吞拿魚薄片、原生番茄‧泡菜‧布拉塔芝士、炸紫蘇葉豬肉餃子、炸泡菜芝士丸和炸雞等，都是上佳佐酒小食。吃時可配韓國馬格利酒、燒酒，又可選擇用韓國酒調配的雞尾酒，感受哈韓之夜。

印度街頭美食

去印度旅行，各地都有多樣化的街頭美食。Bengal Brothers早前在灣仔開設有座位的酒吧飯堂，提供印度各地風格的行頭小食，王子脆片是以餅乾配香料薯仔，淋上乳酪和番茄粒和石榴粒等，一口吃出甜、鹹、辣、酸，大樹菠蘿飯以醃製的水果加藏紅花及其他香料加印度米製作，適合素食者品嘗。其他還有牛油麵包咖喱羊肉碎、孟買薯餅、舊德里牛油雞和香式印度捲餅等選擇。雞尾酒亦以當地流行的款式或美酒作配搭，偶然來個印度之夜也不錯。

南非燒烤

來到秋日，最適合去BBQ，中環南非Fushion餐酒小店KAAZI Restaurant & Bar為客人送上各款南非燒烤和美酒，客人可先來一客番茄腰豆沙律或富肉味的南非牛肉乾開啟味蕾，緊接就有炭燒煙熏的農夫牛肉腸、炭燒牛肉串配薄荷香草醬、海鱸魚配香檸牛油汁、惹味大蝦濃湯煲和酥炸牛肉迷你漢堡等登場。美酒的話，有從當地空運而來的Cream Liqueur調配的Espresso Martini和使用南非氈酒打造的Gin & Tonic等，用來配燒烤，最好不過。