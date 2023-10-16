新片打破音樂片最高開畫票房紀錄　Taylor拖球星男友食飯慶祝

美國流行樂壇天后Taylor Swift的巡唱音樂紀錄片《Taylor Swift:The Eras Tour》於周五（13日）於北美等地開畫，結果全球開畫勁收1.3億美元（約10億港元），其中北美已打破加拿大天王Justin Bieber於2011年的巡唱紀錄片《Justin Bieber: Never Say Never》開畫紀錄，成為史上音樂電影最高開畫票房紀錄。

而前晚（14日），Taylor就為復播的綜藝節目《周末直播》（Saturday Night Live）驚喜任嘉賓，之後她與美式足球明星緋聞男友Travis Kelce首度以情侶姿態手拖手一同出席《周》慶功派對直至凌晨，2人離開餐廳時被一眾傳媒狂影。不過翌日，她就沒有再陪伴男友於新澤西作賽。

另方面，Taylor的影星前男友「大隻仔」Taylor Lautner日前就在Taylor Swift一場放映會上當眾施展「後空翻」娛賓，事後他的妻子Taylor Dome於社交網公開片段。今次已非Taylor Lautner首度為前度施展「後空翻」，今年7月他就在前度的演唱會上跳上台表演。2人於2009年曾拍過拖，但分手後仍然保持好友關係。