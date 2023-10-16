離婚案續審︱錢慧儀稱財政唔好　馬清揚：每一日都想同佢和解

前港姐錢慧儀（Winnie ）與名人老公馬清揚的離婚官司，今日（16日）繼續於灣仔家事法庭續審。早上約10點30分，Winnie乘座7人車抵達灣仔法院，講到案件的進展？她說：「今日係馬先生藐視法庭（指馬清揚未有付律師費），睇吓需唔需要羈押，因為法官判咗兩次，但係佢都冇做到。（佢話你用最貴嘅律師？）其實佢先係搵最貴律師，佢有計劃性地同我離婚，所以搵咗最嘅貴律師。（話你進食非法藥物？）完全冇，自從馬生話唔會同我離婚、不離不棄，之後我一直都喺香港，佢又話我去咗休養，但係我一路都喺香港。（官司擾攘到幾時？）我真係唔知，希望快啲，主要係馬生一路拖，希望拖到我冇錢為止。（你財政狀況？）財政狀況係唔好㗎，個官係判咗佢要幫我畀住先，之後我再畀番佢。（馬生有冇畀生活費你？）佢係有畀生活費我，但係信用卡3個月有2個月都用唔到，現金佢係有畀我。（馬生話家暴？）冇家暴馬生，一路係佢make up緊一個故事，又開始到依家，佢都係講緊故事。」

馬清揚下午離開法庭被問到資產爭拗，對方認為他的資產可用於支付律師費，他則說：「佢話我啲資產可以畀到個律師費，但係好多資產都未必係現金，你知條數好大， Winnie又用咗兩個大狀，我都要時間去籌備。（對方話你用好貴嘅律師？）應該唔係，佢嘅律師係貴過我嘅律師，呢啲有憑據嘅，同埋啲錢都係我畀。（幾時畀律師費？）盡快會畀。（Winnie話財政狀況有問題？）有畀生活費㗎，大家都知道佢嘅生活費有幾多。（佢話信用卡用唔到？）佢話用唔到呀，咁叫佢唔好咁大使囉。拖咗好耐係因為對方，唔係我想拖，對方搵方法去睇我資產，所以拖住，我一直都有同佢和解，但對方冇回覆。（事件困擾？）都冇辦法對方要咁玩，都要兩個人先跳到隻舞，所以對方要咁玩都冇辦法，我每一日都想同佢和解，但對方唔和解，一直要玩到底，我都有畀一啲Offer佢，但係佢冇回覆。（對方唔滿意？）戓者係掛，我都唔知，你問吓佢。」案件隨後將安排繼續審訊。

案件編號：FCMC 11432 / 2018