陳豪夫妻檔新劇首播　3大場景率先睇

由陳豪與陳茵媺夫妻檔演出的無綫新劇《羅密歐與祝英台》今晚（16日）首播，為增加劇集電影感，劇組特意邀請了先後憑電影《胭脂扣》及《影》獲得金馬獎最佳美術設計殊榮的馬光榮（Horace）擔任美術總監，為劇集設計一系列別具特色的主場景。

今日劇組金發布劇中三大必睇場景，分別是祝家、羅家以及祝家溫室。為了凸顯祝家及羅家截然不同的中、西式元素，Horace分別採用了「木」及「鐵」作為兩大場景的基本美術概念，至於望落和諧又明亮的祝家溫室，背後竟是以垃圾膠袋建成，Horace笑言：「個景本來唔係咁，原本係想做一個好似香港公園咁嘅溫室，但因為當時個Budget連買植物都未必夠，我哋就改為用垃圾膠袋嘅膠布將天花板全部蒙黑，後面做個半月形嘅大窗，配以四幅灰色TVB道具牆身以及一啲山水傢俱等。」

除了道具，每個角色的所有造型亦是經Horace用心打造，他提醒觀眾除了追劇時要留意陳茵媺身上的所有細節位外，又指陳豪的西部造型設計其實有特別意義：「陳豪嘅襯衫背心造型再配對Boot，個感覺會比較吊兒郎當啲，因為劇入面多槍戰，所以我覺得西部嘅設計可以帶出漫畫感，令到件事唔會太真實之餘，亦令陳豪呢個角色粗獷得嚟有啲特質。」Horace最後更驚嘆TVB幕後同事效率奇高：「外面搭個景可能要十日，但TVB真係好叻，佢哋一個好複雜嘅主景，兩、三日內已經做到，我睇到係匪夷所思。佢哋有好完整嘅工作制度、完善嘅基本物料同資源，好多嘢外面絕對做唔到，同埋費用會高好多。」