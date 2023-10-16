謝君豪首獲舞台劇影帝：既感恩又興奮！

影帝謝君豪近日憑舞台劇《天下第一樓》中盧孟實一角，首次勇奪舞台劇最佳男主角，他對獲獎感到既感恩又興奮：「喺呢個高手如雲嘅界別中，自己演咗咁多年舞台劇，首次獲得舞台劇嘅影帝，終於獲獎的確格外興奮。」他指去年12月在港完成演出後更不幸中了肺炎，但他笑言幸運的是獲得提名及獎項，他感恩地說：「非常感謝大會頒呢個獎畀我，首先要感謝何冀平老師，將咁經典嘅角色交畀我去演，非常感謝。另外都感謝我哋嘅導演司徒慧焯，我覺得佢真係非常厲害，好犀利！當我有疑惑嘅時候，佢都會畀我好大嘅信心。佢對排戲鍥而不捨，遇到困難都會逆流而上，非常感謝佢。」他又感謝香港話劇團台前幕後的各位同事，並謂自己在年輕時有幸看過北京一班前輩在香港演出的《天下第一樓》，從中獲益良多。

另外，謝君豪透露稍後在內地演出《天下第一樓》以廣東話為主，他自爆因為有前人的演出，自己初接劇本都很緊張，感到莫大挑戰：「其實早喺2016、17年用廣東話演出《南海十三郎》，都擔心會影響觀眾嘅投入感，但反而令佢哋別有一番感覺，更認識咗其他文化，觀眾們都相當接受，希望明年嘅巡演再推廣廣東話舞台劇文化。」