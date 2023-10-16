中年好聲音2︱劉可清唱冧莊爆燈　陳麗媚玩迷人Pink Lady

無綫歌唱真人騷《中年好聲音2》昨晚（15日）播出一集中繼續進行60強淘汰賽，當中只有30位參賽者可以進級下一回合，節目內有3位5燈選手誕生，分別有冧莊5燈的劉可，另外還有陳麗媚和陳蒨葶。

上回合一鳴驚人的劉可獻唱《我》，一開波便大晒功架先來清唱一小段，之後劉可愈唱愈投入，演唱完畢後更忍不住爆喊。評審張佳添大囋：「佢真係用個心唱，唱完之後感情仲維持緊，佢真係一個藝術家嚟！」

至於來自吉隆坡的陳麗媚獻唱《上海灘龍虎鬥》，以迷人Pink Lady造型上陣的她非常Sharp醒，最終憑着激情演出斬獲5燈，張佳添說：「你冇辜負我第一個撳你燈，比起上次唱快歌，我喺慢歌中聽到你實力喺邊度。」周國豐亦開口大讚：「副歌部分鏗鏘有力，主歌部分柔情似水！」

是集最後一位5燈選手陳蒨葶，以黑色透視裝上陣的她獻唱《我的心裡沒有他》，她邊唱邊扭身扭勢，滲出陣陣女人味，周國豐指：「你揀啱咗歌，完全係好 Fit，成件事係賞心悅目！」張佳添則說：「你設計過你嘅台風，一舉手一投足都好自如，你郁住嚟唱把聲仍然係好靚、好穩定，個台風好正，呢首歌暫時係你嘅代表作！」

不過，來自馬六甲的陳慧智每次來港比賽前都要四出籌集「盤川」，惟演出只獲得2燈成績，最終慘遭淘汰無緣晉級。陳慧智在台上發表感言：「首先要多謝TVB舉辦呢個比賽，雖然今晚係最後一次企喺呢個舞台，我覺得已經係我人生最大一個成就。」