由MIRROR成員姜濤、台灣女星宋芸樺及李嘉文主演的新片《我的天堂城市》最近於港、澳上映,累積票房已超越250萬。三位主演於正式開畫齊心谷票房,走訪旺角、尖沙咀及西九龍鬧市戲院,於8小時內狂跑5間戲院共37場謝票場答謝觀眾支持。宋芸樺坦言入行後首次在一天內走到超過30場謝票場,絕對是刷新自己的謝票紀錄。

而首次在香港參與謝票的姜濤高呼「好玩」,又感謝粉絲在開畫日的支持,並提粉絲不要餓壞:「追夢之前,一定要食飽飯先。」至於李嘉文大爆自己有將親身經歷加入電影之中,包括與前男友相處的感受和「You are my New York」這些情話也是她自己主動向導演分享,並將其放進角色的對白之中。