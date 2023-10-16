慾女住隔籬　夜夜爽到痹

所謂近月樓台先得月，地理優勢的確係對溝女大有幫助，就好似日本AV界嘅「索女新鄰居系列」咁，男主角對新搬嚟嘅靚女嗒晒糖，而兩人因為住得近，朝晚都有機會碰面，溝上床真係話都冇咁易啦！

不甘寂寞

喺Madonna出品嘅《我沉迷於與人妻的性關係》入面，大學生翔太喺公寓居住，結識到新搬到隔籬屋嘅人妻流川春香，佢靚女又友善，令翔太留下深刻印象。有一日，春香以請教社區文化為名，邀請翔太入屋飲杯茶食個包，期間香妹突然主動色誘上床，翔太心入面有少少掙扎，但最後都係忍唔住同春香盡情享受歡愉。原來香妹一直備受老公冷落，見到小鮮肉翔太早已春心動，而翔太知道真相之後，亦隨時候命為春香解決慾火。

一撻即着

於片廠輝夜姬PT推出嘅《被鄰家巨尻姐姐懇求交歡》當中，美雛飾演獨居OL，最近搬到一幢公寓繼續其單身生活。有一日，隔籬屋嘅鹹濕仔和也登門造訪，話好鍾意美雛個大屁股，然後手口並用把玩一番！初時美雛感到不知所惜，但係好快就被對方熟練嘅手法刺激下，變得慾火高漲，一於同和也上床平息慾火！自此之後，和也經常搵美雛尋歡作樂，而美雛亦當正佢好似老公咁服侍，齊齊享受激戰快感。

互相安慰

由片廠IN MAD製作嘅《安靜的人妻在陪浴店工作》，講述吉川大叔自從老婆跟佬走之後變得生活苦燥，所以每逢出糧日都會去幫襯一下陪浴店解決身心寂寞。有一次去幫襯嘅時候，發覺招呼佢嘅居然係剛剛搬到隔籬屋嘅人妻三宮椿！原來椿妹本身都飽受老公冷待，出嚟做陪浴孃實情係為咗填補身體空虛寂寞，所以佢哋可以話一拍即合，喺陪浴店內溫馨纏綿之後，索性齊齊返屋企再續前緣，互相取樂又互相安慰。

簡評

雖然話搵食行遠啲，但係隔籬屋有索女，又點能夠忍得住誘惑呢！而今日為大家介紹嘅「索女新鄰居」作品，亦話畀大家知，有個投緣又靚女嘅鄰居係幾咁幸福！喺3部作品當中，本仙最鍾意三宮椿主演嘅《安靜的人妻在陪浴店工作》，因為椿妹身材誘人又溫文綺麗，扮演怕醜人妻好合適，表演陪浴功夫又夠好睇，而劇情講述失婚大叔同佢由相遇到互相慰藉，有晒起承轉合，而且結局仲溫馨圓滿，令人睇到大呼滿足又窩心！