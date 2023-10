藝人朱智賢不時透過社交網分享日常生活,而自從離開無綫,無「約」一身輕之餘,就連作風都變得愈嚟愈大膽,繼早前嘅「比堅尼放題」喪賣大包,盡騷傲人32C上圍後,今日(16日)更搵嚟有住34C豐滿上圍嘅閨蜜陳芷尤一齊拍咗條極具視覺衝擊效果嘅片,並寫道:「Always so much fun with bestie.(和閨蜜總是那麼開心)」。

只見片中2位各有睇頭,身穿長袖冷衫嘅朱智賢,下身襯短牛仔褲騷長腿,而陳芷尤則着上緊身短袖襯白色短裙,大晒「湯碗胸」同美腿。不過成條片最震撼嘅莫過於2位「有料之人」嘅「胸器切磋」,只見先係互相拍手嘅2人,突然開始互摑對方一巴、踢腳後,仲一齊跳起雙峰對撼,渾圓美胸互相碰撞完嘅明顯晃動,真係睇到人鼻血直流外,唔少網友都留言道:「心口撞心口個下正呀喂!」、「唔好打,我做中間人!」、「我申請企喺中間!」