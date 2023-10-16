Lexi Vixi健美辣妹　漏朱古力奶

結實肌肉同巨乳能否同時發生喺一個囡囡身上呢？唔使諗喇！只要睇吓呢位美國性感網紅Lexi Vixi嘅網絡社交帳號分享嘅寫真相，佢唔單止擁有健美身材，心口仲有一對渾圓巨乳，視覺效果更係勁正呀！

羨慕又妒忌

關於Lexi Vixi嘅身材有幾正，其實睇過佢喺網絡社交帳號上，所分享嘅寫真相便會認同佢嘅波哋真心正。不過只要有接觸過健身嘅男女，都明白要練出好似佢咁肌肉結實嘅身段本身已非易事，更何況對女士嚟講難度更大，而從呢點嚟睇，出生於美國肯塔基州嘅Lexi，為咗保持完美嘅身形，真係付出咗唔少嘅努力同汗水。

話說回來，點解佢要鍛練出如此健美身段呢？咁就要從2013年開始講起。當年仍係高中生嘅佢，夢想成為體操運動員，所以努力做運動，練出肌肉結實又苗條嘅身材，而佢亦熱愛派對，有次佢跟朋友參加喺拉斯維加斯舉辦嘅Electric Daisy Carnival泳池派對時，見到唔少身材比自己更健美嘅女仔，令佢羨慕又妒忌，自此之後，佢便展開健身之路。

火辣官能刺激

而佢亦經常將自己嘅健身照放上社交帳號上同大家分享，目的並非想提升人氣，而係想作為健身嘅記錄，因此當時嘅衣着比較密實，亦冇乜打扮。及至2017年大學畢業後，佢眼見自己練出唔錯嘅身段，便膽粗粗參加健美比賽，同時開始健美模特兒嘅工作，結果憑住佢出眾嘅樣貌及身材，仲有一身健康朱古力膚色，不但喺比賽中獲得唔錯成績，更憑住模特兒工作令佢嘅知名度大幅提升，加上佢嘅寫真造型愈嚟愈性感，令佢嘅社交帳號大幅漲粉，至今已擁有超過1百萬粉絲。

隨住佢嘅模特兒及網紅工作做得有聲有色，而佢嘅性感魅力亦廣被網民熟悉下，早前佢開設埋OnlyFans帳號，實行以更大尺度嘅寫真照及影片，為粉絲獻上更火辣嘅官能刺激。

Profile

出生地：美國肯塔基州

身高：155cm

三圍：36DD-24-36

身材嬌小嘅Lexi Vixi，憑住迷人樣貌及健美身材，令佢不但成為炙手可熱嘅健美模特兒，大尺度嘅寫真相更令網民嘅眼球相當滿足，絕對係健康又性感嘅女神。