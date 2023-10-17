星玄︱苟芸慧超靚造型狀態巔峰　蒙眼切菜超巴閉

今日係10月17日，幸運星係巨蟹座，身心處於極佳狀態，可望度過美好嘅一日。苟芸慧就係巨蟹座，神隱多時嘅苟姑娘，鮮有咁甫咗條片，化身「美女廚神」大玩「暗中烘焙」，話第一次用摸嘅方式料理，仲要蒙住眼切菜，真係睇見都「牙煙」。早排佢仲飛咗去泰國，着上傳統泰國服飾，大露香肩同玉背，唔單止皮膚白滑，身形仲好Fit添，回復當年選美嗰陣嘅巔峰狀態，雖然有傳佢同老公婚姻關係麻麻，但早排佢就拍片大晒巨型鑽戒，兼露出深長事業線，似乎用行動打破婚變傳聞，苟姑娘只要你Keep住好心情，每日都會過得美好。另外金牛座今日財運唔錯，理財投資嘗到甜頭，唔需要為物質生活操心。

今日係農曆九月初三，宜嫁娶、出行、移徙，最旺生肖係鼠，屬鼠嘅你貴人助力強，同人傾公事可穩佔上風。「古Sir」古巨基就係屬鼠，近期忙到爆嘅佢，之前就開咗個人演唱會，唔單止唱咗多首經典歌曲，仲請咗班樂壇新人合唱《星戰》，古Sir唔單止落力提攜新人，之後仲飛咗去台灣，喺瓊瑤嘅創作演唱會擔任表演嘉賓，獻唱名曲，掀起回憶殺。古Sir你成日同唔同單位合作，話你貴人助力強，又冇講錯噃。