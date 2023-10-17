【是日通勝】

農曆九月初三

癸卯年 壬戌月 戊申日

吉時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：凌晨3時至5時、上午7時至9時、下午5時至7時

宜：嫁娶、出行、移徙

忌：安床、置業、除服

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：1、26、36

幸運顏色：藍、黑

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：炫耀個人幸福冇好處，保持低調可避開是非。

金牛座：理財投資嘗到甜頭，毋須為物質生活操心。

雙子座：工作運稍遜，只有將勤補拙才可走出困局。

巨蟹座：身心處於極佳狀態，可望度過美好的一天。

獅子座：做事忌得過且過，有清晰目標可走出困境。

處女座：平淡是福，不去跟別人作比較就沒有煩惱。

天秤座：判斷力弱，做事要小心，以免招致金錢損失。

天蠍座：處理感情問題要忠於自己，勿再自欺欺人。

人馬座：財運不佳，平常心看得失，煩惱會少好多！

山羊座：運勢普通也沒甚麼大不了，對自己要有信心！

水瓶座：對伴侶的要求別太苛求，應多點體諒和包容。

雙魚座：遇上低潮勿氣餒，總有一天會雨過天青的。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）鼠 遇貴人

（跌）虎 心情差

鼠：貴人助力強，與人談公事可穩佔上風。

牛：缺乏行動力，工作機會易從身邊溜走。

虎：是日沖煞，缺乏耐性，情緒容易失控。

兔：財運差，易因判斷失誤，花掉冤枉錢。

龍：對自己充滿信心，事業上有表現機會。

蛇：有令人羨慕的好運氣，易獲貴人提攜。

馬：壓力大，反應遲鈍，工作難做出佳績。

羊：情緒受家事影響，有可能犯低級錯誤。

猴：相信自己，勇往直前，沒有問題難倒你。

雞：事業運不錯，付出愈多，收穫也愈多。

狗：精神抖擻，有能力冷靜應對各種問題。

豬：不適合投資理財，錢財容易有去無回。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

掌肉

古今中外對於手相的分析，大多從掌形入手。外國的手相專家將之分成七類掌形，為之原始形、方形、篦形、節形、圓形、尖形、混合形。中國則將之分成金形、木形、水形、火形、土形、複雜形。

除了掌形之外便是觀察指甲、掌紋，或觀察手掌之氣色，卻少人論及掌肉。當然論掌肉要分其厚薄，掌肉之粗滑、冷暖、軟硬……等等。

一般而言，掌肉宜厚不宜薄，若人肥掌厚、人瘦掌薄是正常的。若人肥掌薄，則是好睇唔好食，可能表面上風風光光，實則並非如此。若人瘦掌肥，便非池中物了，表面上好像普普通通，實則家底豐厚，正式禾稈冚珍珠。

掌肉亦要求有彈力，表示身體健康有活力，加之掌暖則更理想，如掌肉欠缺彈力，膚色蒼白而涼，則是健康比較差，活力不足。

掌肉都喜幼滑，表示吸收知識能力比較強，福氣比較好、少操勞。若掌肉比較粗，便是辛苦一些、勞心勞力、親力親為，故福氣較弱一些。當然，所謂福氣，好比同是老闆，一位吩咐下屬工作，下屬會努力完成其要求，不用操心；另一位則事事親力親為，對下屬不放心，非要經過自己處理不可。