娛圈單打︱兩個妹豬貨比貨　港姐慘變路人樣

嗱，港姐競選早就塵埃落定，可惜是非不絕，冠軍莊子璇的美貌至今仍廣被質疑。不過咁，后冠早就戴在頭上，小妮子一於少理，日前就風騷晒出中學時期的清純舊照，當中仲包括同女團COLLAR成員Day（許軼）的合照添。

眾所周知，二人是「中同」，雖然一個係女團成員，另一個係選美冠軍，看似大纜都扯唔埋，其實緣分深厚，自然不免被網民拿來比較。正所謂，唔怕唔識貨，最怕貨比貨。莊子璇信心滿滿大晒舊照，自信美貌經得起考驗，無奈網民唔多受落，一面倒認為Day靚過呢位港姐冠軍多多聲，唔知小妮子今鋪算唔算捉蟲呢？

即係咁，莊子璇勝在樣子清純，口才了得，摘取桂冠自有其原因。但兩個妹豬一拍埋，似乎又真係如同網民所言，Day略勝一籌。素顏莊子璇膚色偏黃，仲有眼袋，霎眼睇不如另一個妹豬咁Sharp醒。

講開Day，可謂COLLAR之中最受歡迎一員，廣告亦最多，一年狂接30個廣告，舊年已擊敗馬國女神林明禎成為廣告女王，不可謂不巴閉。呢個豬妹有尼泊爾血統，異國風情令人有非一般港女感覺，可愛包包面亦甚得宅男歡心，相信不日就會單飛。

至於莊子璇，自從被揭父親為福建幫要員後，一直被網民質疑靠背景攞獎，內地網民甚至認為她只是「路人樣」，毫無艷光，真係做乜都錯。暫時小妮子仍以學業為重，當選後隨即返回港大開學，將來會否全身投入娛樂圈發展，仲係未知之數。但既已賺取知名度，條條大路通羅馬，即使唔做呢行依然大把選擇。