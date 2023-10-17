炎明熹廣州吸金籌備內地巡唱　搵朱敏瀚拍MV談談情跳跳舞

「聲夢人氣王」炎明熹（Gigi）日前北上搵真銀，預告有意稍後在內地舉行巡唱，現正斟洽當中，而新歌MV找來無綫小生朱敏瀚做情人，雙雙起舞，Gigi自爆緊張得狂踩對方雙腳！

本月初完成處女個唱的炎明熹，平日就回歸大學生校園生活，周末周日則把握時機北上掘金。前日她現身廣州出席茶品代言宣傳活動，吸引大批粉絲撐場，席間她化身調茶師，沖茶給粉絲品嘗，與主持互動時又不時做出古怪表情，及後更與粉絲來個新歌大合唱，氹到一眾粉絲勁High，她獲贈一束蔬菜花，當中有卡片溫馨留言指其同住的姑媽是晚不用買餸，認真有心思。

申請減Job 應付考試

談到原定舉行兩場個唱，尾場因8號風球宣告延期，粉絲關心何時才有「補場」，Gigi直言一切交由公司處理，希望盡快有安排通知，至於何時於廣州舉行演唱會？她預告有意於內地舉行巡迴演唱會，現時一切斟洽中，但目前令她最緊張的事，乃應付大學首次考試：「我特意同公司申請呢段時間要減少工作，要好好準備考試，因為全英文考試好有挑戰，所以想有多啲時間專心備戰！」

而近日推出新歌《ONLY FOR ME》的她，雖然宣傳照以復古造型上陣，並穿上束胸喱士裙，但高領剪裁被網民取笑似戴頸箍，不過並未打擊Gigi勇於嘗新的決心，於新歌MV中以暗黑造型打扮示人，還首次找來藝人朱敏瀚合演情人，其中一幕Gigi要躺在對方胸前演繹深情，2人更一起跳華爾滋，Gigi受訪時表示拍攝時心情緊張：「我一時踩到條裙，一時踩到佢隻腳，好在佢好好，帶住我數拍子。今次有3個造型，呢個曲髮係其中一個，我都好鍾意。」朱仔則笑指曾於劇集《青春本我》飾演演Gigi的老師，沒料今次演情人，感覺榮幸。