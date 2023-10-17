東方日報C2：姜濤得罪粉絲補鑊　邀姜糖免費埋身

人氣王姜濤萬千寵愛在一身，但有指他因認同「姜糖行為失當」而觸怒部分粉絲。有傳他見電影票房失利，加上受隊友Ian威脅，為免得失「米飯班主」，連日來罕有狂施冧功，除了反追蹤「姜糖」外，更傳秘密邀他們去台灣做MV「女主角」，誓保人氣王的地位！

姜濤入行5年來，不論身材管理還是表演水準都獲「姜糖」（粉絲暱稱）無條件支持，不過昨日有讀者爆料指姜濤在應援團的群組遭「家訓」。事緣在其主演電影《我的天堂城市》的首映上，有業內人士批評「姜糖」在戲院睇完偶像演出的部分就拉隊離場，行為欠尊重，姜濤慘變片方及「姜糖」之間的磨心，首映後他在ViuTV記者會上表示：「希望粉絲要看完整部戲才離開，因為一部戲有很多台前幕後工作人員的付出……」此番言論惹來部分激進「姜糖」的不滿，怪責他「唔撐家人」，更嘲諷他要成為專業演員，應先做好身材管理等，句句有骨，令姜濤相當無奈。

有傳姜濤為平息「姜糖」怒火，連日來狂出冧招，日前就變身「追糖族」，在社交網公開直擊「姜糖」跑到西營盤電車廠追星的影片，當中見一眾「姜糖」狂拍《我》片電車廣告，未有察覺偶像在身邊。除此以外，有關方面日前更在應援群組內出「撒手鐧」進行「台灣拍攝招募行動」，邀請粉絲參與他今日的拍攝工作，當中註明：「整個拍攝過程『姜糖』需要上鏡，不能戴口罩及需自攜FC（Fan Club）姜字燈牌」。據知上述「拍攝工作」傳是他的第13首個人MV，參與拍攝的「姜糖」變相會成為其MV女主角，可免費出鏡之餘，更可奉旨與偶像近距離對足2小時。「冧糖之旅」昨日正式啟動，約下午3時，精神奕奕的姜濤現身機場離境大堂，他先停步向超過20位專誠來送機的「姜糖」打招呼，透露此行往台灣工作，之後向眾人揮手道別後才步入貴賓室。

「豬腳姜」現形

報料人指姜濤以往注重私隱，習慣與「姜糖」保持距離，今次罕有大派福利，疑與他在所屬男團MIRROR的「世一上弦」地位受動搖有關。《我》片在台灣票房失利，僅收41萬港元令人大跌眼鏡，有指電影轉戰香港「姜糖」即時採取行動「營救」，網上流出有人發起以「姜糖用行動說話」為題的應援活動，送戲票請護老院的「老友記」睇戲，而《我》片在港開畫數天票房已破百萬，近日更破250萬，成功收復失地。

與此同時，姜濤見隊友Ian來勢洶洶，其粉絲「Hellosss」日前一度逼爆馬場，連房屋署署長羅淑佩亦有捧場，人氣有反超前之勢，加上「登神CP（Anson Lo、Edan）」主演的電影及電視劇相繼推出，在腹背受敵下，姜濤日前接受鄭裕玲訪問時坦言擔心「有日會失去C位」，在種種因素下，他不得不出力呵番「米飯班主」。

被「姜糖」勒令要注重「身材管理」的姜濤相當聽話，日前網上就流出他落街跑步的照片，見他頭笠連身衣的帽子疑焗汗消脂，而短褲暴露了他有着比陳奕迅更粗壯的「榕樹腳」，有網民笑言：「姜濤變『豬腳姜』。」另有網民上載姜濤極罕穿短袖衫露手臂的短片，見圓碌碌的他與隊友共聚時，一度放鬆戒備密密食。

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