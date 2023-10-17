「香港美酒佳餚巡禮」重臨中環海濱　入場券連品味通行證價值$440免費送東網讀者

【營業資訊】闊別5年，本港最大型國際級美酒美饌戶外派對回歸！由香港旅遊發展局（旅發局）舉辦，全城期待的「香港美酒佳餚巡禮」將於10月26日（星期四）至10月29日（星期日），回歸中環海濱活動空間舉行，市民旅客現即可於旅發局網站購買入場券及品味通行證！

今屆活動延續匯聚經典多國美酒的傳統，更引入時下流行的酒品、「新緯度」葡萄酒，與在世界舞台嶄露頭角的「中國葡萄酒」等，加上過百款環球人氣小吃，為公眾帶來由日至夜的維港秋意味覺盛會。旅發局亦聯同超過300間餐廳及酒吧於11月打造「品味全城」，與大家遊遍香港，嚐盡環球美饌，整月體驗香港精彩飲食文化。一個地方，嚐遍世界滋味，一同享受這場味蕾盛宴吧！

一站式品味環球佳釀美饌

今年活動約有300個美酒與美食攤位，推介的佳釀網羅自36個國家，比上屆更多，同時加入豐富的美食元素，葡萄酒、威士忌、雞尾酒、街頭小食、酒店美饌、星級美食應有盡有。此外，大會一連4晚於場內主舞台上演音樂表演，以及全新的「品味學堂」打造17場不同主題的工作坊，只要到活動現場，就可一站吃遍、喝遍世界各地的美酒美食，打造成市民和旅客必到熱點！

1. 經典佳釀

今年匯聚全球36國的優質美酒，包括法國波爾多、勃根地區、意大利、美國、澳洲及西班牙等經典國際頂級佳釀；以及精選多瓶享譽國際的得獎名酒，以及由權威酒評家James Suckling等頂級酒評家精選的高分佳釀。

2. 新登場酒品

今屆發掘了東歐小國摩爾多瓦葡萄酒，這個國家緯度和法國的波爾多、勃根地區相近，為國際葡萄酒組織（OIV）的5個創始國之一。另有位於熱帶、常年無休酷熱的泰國生產的「新緯度」葡萄酒，以及全球首款用豆腐乳清釀造而成的新加坡豆清酒。

3. 迎接新潮流

今年大會帶大家探索各個新興酒區，如逐漸閃耀世界國際舞台的中國葡萄酒，10間來自山東、寧夏、雲南及新彊的酒莊，與賓客分享高品質、富有特色的美酒，特別是近年屢獲殊榮、被形容為中國葡萄酒明日之星 - 瑪瑟蘭，以及中法元首「國宴酒」──蛇龍珠。緊貼全球「自然酒」（Natural Wine）風潮，品嚐「無添加」的酒品；以及網羅深受「Z世代」喜愛的低酒精飲品，跟上「微醺風潮」。

4. 嚐遍17國家地區美食

今年美食展區近百攤位，共搜羅17個國家地區的美食，包括日式燒烤、阿根廷烤肉、黑毛豬火腿、印度烤雞等異國風味小食。又齊集懷舊避風塘炒薯仔、炭香椒鹽豆腐等具有本地風味的地道小食。大會特意引入烤豬手、順德魚三寶及串燒等大灣區人氣美食，以及白兔糖雪糕、黑糖珍珠爆漿蛋撻等充滿特色的甜品。

11月「品味全城」 體驗日與夜的精彩飲食文化

盛宴歡樂不停，緊隨一連四日的「香港美酒佳餚巡禮」後，旅發局聯同全城超過300間餐廳及酒吧，在 11月打造「品味全城」，整月攜手提供佳釀美饌體驗。當中全新節目「飲『吧』！香港」網羅全港近60間特色酒吧，包括「亞洲50最佳酒吧」的 Mostly Harmless、The Pontiac及 Tell Camellia。參與酒吧均會設計具香港特色的雞尾酒，以及精選本地食材搭配的餐單讓大眾串遊不同特色酒吧，品酒同時打卡！此外，還有廣受歡迎的中菜「大師發辦」載譽歸來，雲集更多本地星級名廚，連同「Chill E.A.T.品味香港」全城餐飲優惠及「細味蘭桂坊」等精彩活動，與大家由日到夜，食勻全港，體驗精彩飲食文化，萬勿錯過！

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現為讀者送上「香港美酒佳餚巡禮」品味通行證連電子入場券價值$440，名額30套，參與闊別5年後回歸的大型國際級美酒美饌戶外派對！

遊戲日期：2023年10月17日（星期二）上午9時至下午6時

香港美酒佳餚巡禮

活動日期2023年10月26至10月29日