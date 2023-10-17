尊尼事務所結業　木村拓哉怕講多錯多封咀開工

日本尊尼事務所因已故創辦人Johnny喜多川多年性侵未成年練習生的醜聞，長達61年的歷史昨日(16日)劃上句號，今日(17日)起正式改名「SMILE-UP.」，專注受害人賠償工作。其官方網站於凌晨0時正式更新，換上橙色「SMILE-UP.」商標，期間一度因太多人瀏覽而未能進入。原本稱為「Johnny Jr.」的練習生，今後亦只稱為簡稱Junior。

售賣旗下偶像精品的專門店「Johnny Shop」，除東京涉谷店已於9月尾停業外，其餘位於大阪、福岡及名古屋的分店，亦於昨日(16日)下午6時半正式結束營業。閉店後，工人開始拆除招牌，大批粉絲帶同偶像的相片或立牌到場拍照，見證關店最後一刻。

早前因向喜多川致敬而連番失言的日劇天王木村拓哉，昨日(16日)如常繼續開工，未有有特別發言。組合嵐成員櫻井翔主持的新聞節目《news zero》亦對尊尼事務所倒閉「封咀」。至於組合「浪花男子」成員道枝駿佑及西畑大吾，則在收費歌迷網對事務所最後一天表示不捨。而每年除夕舉行的跨年倒數演唱會《Johnny's Count Down Live》，今年將不會在將電視台直播，甚至不排除取消。

此外，嵐成員二宮和也主演的劇集《ONE DAY~聖夜的騷動~》，昨日(16日)播出第2集，收視由7.8%下跌至5.5%。