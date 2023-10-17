e：N1續航力412km　Honda首款攻港EV

搭載前軸150kW電馬達及68.8kWh三元鋰電池組的全新e：N1，日前以Honda首款在港推出的全電動車型身份登場。(方偉堅攝)

終於等到本田(Honda)的EV攻港，不過唔係旗下首款純電車Honda e，而是旗下第2款純電動車 e：N1 (歐版稱e.Ny1)。這款港版跟歐版一樣，由東風本田位於武漢生產線製造，「一換一」售價$32萬有找，據悉最快下月已可交車。

車長不到4.4米的e：N1屬一款小型SUV，建基於專為電動車開發的全新 e:N Architecture F平台，(這裏的「F」代表前置馬達、前輪驅動的意思)。車架更是以混合高強度鋼材製成，結合了輕量化及高抗扭剛性設計，較部分小型SUV輕逾100kg。

安裝在前軸上的3合1馬達，由動力驅動單元、電動馬達及傳動系統組成， 擁有150kW(即約204PS)及310Nm的最大輸出功率和扭力，0-100km/h加速可7.5秒完成。置於地台下的68.8kWh三元鋰電池，續航力達412km(WLTC)，至於平均能耗則為18.2kWh/100km。支援70kW直流(DC)快速充電，由30%充至80%約40分鐘，若以11kW交流電(AC)中速充電，由5%充至100%，亦只需6.5小時。