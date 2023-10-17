迪士尼100歲生日全新短片賀壽！已故羅賓威廉斯AI技術起死回生？

迪士尼慶祝成立100周年昨日於Disney+推出全新動畫短片《從前有間工作室-迪士尼繪夢100年》（Once Upon A Studio），在12分鐘短片中有543個迪士尼的經典角色齊齊出鏡，其中最特別就是已故美國男星羅賓威廉斯（Robin Williams）配音的《阿拉丁》（Aladdin）「精靈」（Genie）亦再現，令粉絲懷疑迪士尼利用爭議的AI（人工智能）技術將羅賓「起死回生」！

為了增加「真實感」，製作人找來至少40名原角色的配音明星包括謝洛美艾朗斯（Jeremy Irons）、Idina Menzel、 Kristen Bell等回歸為角色配音，至於已故的羅賓威廉斯，監製就聯絡羅賓的家人問批准，之後聽回羅賓為角色沒有用上的舊配音錄音，發現有一些可以在短片中用上，一切都是原始方法而沒有用上AI協助。除了「精靈」之外，一眾經典角色包括「白雪公主」、「小飛俠」及「米奇老鼠」等都有於短片中再現。

100年前的10月16日，「迪士尼之父」21歲的華特迪士尼（Walt Disney）懷着遠大的夢想及僅有的40美元來到洛杉磯，與兄長一同成立「和路迪士尼公司」前身的「迪士尼動畫工作室」。