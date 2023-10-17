張兆輝玩「老夫少妻」　王敏奕不自覺毛管戙

導演彭發今日（17日）出席驚悚電影《再生人》開鏡拜神儀式。該電影的馬來西亞版本入選了第23屆意大利遠東電影節的Focus Asia 2021: Far East In Progress單元。在電影作為主角、飾演「老夫少妻」的張兆輝和王敏奕坦言並未因此感到有壓力：「冇留意呢啲嘢，反而自己有一個好清晰嘅思維，再夾導演引導我哋去演繹，咁可能會有另一種火花出嚟。」王敏奕直言剛看到劇本時身體不自覺「毛管戙」：「淨係睇到個劇本已經想像到個場景有幾恐怖。」

張兆輝提到導演希望拍攝一部香港小品驚悚電影，並表示該電影有很多恐怖場面，導演彭發善於利用氣氛的攝影手法，希望能引起觀眾的共鳴。儘管這是一部恐怖電影，但其中也有很多感情戲，王敏奕表示她非常享受拍攝過程：「我抱住一個學習嘅心態，睇導演點樣拍套戲，同埋拍咗幾日之後，發現套戲比想像中更加有感情，係有血有肉。」透露幾乎每天都是高強度的拍攝工作：「幾日都保持住由朝早6點拍到夜晚10點，而且每個時間嘅拍攝都好緊湊。」張兆輝謂當拍完一個鏡頭後，不能立即離開，而是要保持在相同的位置和情緒下，開始進行下一個鏡頭的拍攝，又笑言拍攝完這部電影後需要休息，並做運動保持狀態，指已經完成拍攝電影的片頭與結局，接下來將拍攝電影的高潮部份。

另外，「鬼后」羅蘭首次與「鬼王」導演彭發合作拍攝電影，原來二人早已相熟，只是未曾有機會合作。羅蘭言感謝導演，認為能夠參與這部電影是與導演「有緣有份」。二人皆指很久未有拍攝恐怖題材電影，彭發更稱距離上次拍攝恐怖題材的電影已是11年前，透露因很欣賞馬來西亞版《再生人》的劇情，所以買下了版權，希望今次可以拍攝出一部香港本土的恐怖片。