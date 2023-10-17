曾演《黃飛鴻》︱何家慧病逝　高志森哀痛：人生無常

香港演藝圈再次傳來噩耗，資深女星何家慧病逝，享年72歲。她於10月8日上午過世，外傳是因為罹患肝病離世，曾與她合作過的導演高志森哀痛證實消息：「人生無常，（每）個人都會走，大家珍惜當下。」

何家慧在1973年畢業於第二期無綫電視藝員訓練班，同期同學有伍衛國、盧宛茵、吳浣儀等。身為60年代末至70年代初的電影和電視劇女神，主演過眾多家喻戶曉的作品，如《黃飛鴻》和《歡樂今宵》，更涉足主持和歌唱領域，推出多張經典專輯，在1978年加入樂壇推出個人大碟《小白船》。在1988年，她曾以部頭形式簽約亞洲電視演出電視劇，之退出娛樂圈並移民到加拿大溫哥華，在當地華僑之聲主持《慧言輕音》節目。

高志森發文透露，9月中何家慧還與他取得聯繫，共同為加拿大肝臟基金會與溫哥華影視人協會拍攝宣傳片，沒想到這成為了二人的最後對話：「何家慧走了。48年前（1976）～她是前TVB藝人，當年一起拍攝電視劇《黃飛鴻》，她飾演女徒弟，我還是一名中學生，放學上廣播道做場記；2019年，她是戲曲音樂劇《一代天嬌》加拿大巡演溫哥華站的節目主辦者，是她把我導演的《一代天嬌》帶到溫哥華。」