新派法菜　混搭新風味

傳統高級法菜走精緻路線，近年法菜吸收不同地區的風格，為菜式添上新色彩，近日有全新推出的菜單滲港式風味，又有新廚加盟推出新菜，當然唔少得新店登場，想食創意法菜，一樣有得揀。

滲港式味道

傳統法菜和港式風味搭上，令人驚喜。灣仔法國餐廳Maison ES的菜會添加亞洲和健康元素，再加上私房菜Ta Pantry成立15周年，餐廳決定推出全新「Le Vieux Hong Kong」 紀念菜單，以羅宋湯作靈感設計的港式羅宋湯汁，雜菜、牛肉炒香再加番茄和牛高湯熬煮湯底，隔渣再造成凍湯，配油甘魚片、三文魚籽、牛油果和白胡椒泡沫等，味道複雜。法式乳鴿二食就有用白滷水醃煮鴿胸和乳鴿脾春卷，港式芝士龍蝦伊麵變成天使麵配牛油波士頓龍蝦尾配貝殼濃湯和芝士醬，主菜是美國和牛肩肉威靈頓卷配柱侯牛肉燉菜，最後以法蘭西多士、花生朱古力醬、金黃糖漿脆餅和奶茶雪糕作結，每一口都有港式滋味。另外，餐廳於10月14日至29日定為精神健康餐周，每位惠顧品嘗菜單的客人，餐廳會從收益中捐出部分予指定機構，以支援社區精神服務，分外有意義。

必食招牌烤雞

每位大廚，總有自己的拿手菜式。尖沙咀現代法國餐廳EPURE最近迎來新加坡籍行政主廚Aven Lau，特別為餐廳設計全新菜單。必吃的烤雞選用新鮮三黃雞，用香料和雞湯醃後風乾再烤，皮脆肉嫩，製作需時2日配用乾葱油和薑油等等的雞飯，真正雞有雞味。其他特別菜式有看似水晶球旳鴨肝球、日本毛蟹表面加綠色蘋困啫喱，呈水滴形的烤鵪鶉散發陣陣煙熏香，阿拉斯加帝王蟹牛油果薄餅吃到酸香番茄啫喱和鮮甜蟹肉，令人回味。

法式扒房

偶然有慶祝活動，很多人都會選擇去扒房。早前於銅鑼灣開業的法式扒房The Grill Room 2.0，融入傳統和創意，打造出多款新菜。如以法式燉飯作藍本製作的香脆三黃雞配羊肚菌雞油飯，啖啖肉香。招牌炭烤16安士肉眼牛扒有3款秘製醬汁和伴碟配搭，分量十足。其他還有香煎帶子配粟米濃湯、牛肉他他配法式千層薯、香煎慢煮牛柳伴日本南瓜杏鮑菇和煙熏香脆乳豬伴焦糖菠蘿配古斯米沙律等，吃時和雞尾酒或特飲拼配，提升品味體驗。

法越混搭

越南曾受法國統治，飲食文化深受其影響，菜式別具風格。早前於上環開業的MâmAmis，提供越法混搭美食，當中包括鑊氣十足的鑊炒咖喱辣蟹、惹味的越式咖喱雞、48小時慢煮再燒烤的慢煮牛肋骨和富越南風味的美國安格斯生牛肉等，吃時配選用香草、香料、越南烈酒和啤酒等材料調配的雞尾酒，從味蕾感受法越風情。