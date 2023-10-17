自爆出道初期強忍痛苦　秀智唔想被綑綁：只想活好每一天

韓國女團miss A出身的「國民初戀」秀智，與男星梁世宗合演的Netflix新劇《我的女神室友斗娜》將於本月20日上架，她在劇中飾演已引退的K-pop偶像李斗娜，邂逅扮演純情大學生的梁世宗，展開浪漫的同居故事。

秀智最近為時裝雜誌拍寫真，她受訪時表示雖然自己和李斗娜的經歷不同，但很理解李斗娜的處境，在拍攝時想起了不少偶像時期的回憶：「我和斗娜一樣在20歲出頭時感到痛苦，同樣無法表達自己的感受，只能隱藏起來，但是斗娜有盡情地表現出來，會故意扮惡，這既令人想抱抱她，也讓我覺得很痛快。」問到如果像李斗娜一樣放棄做偶像，過回普通大學生生活的話會怎樣？她便笑說：「我應該會過得很好，會比誰都更享受！」

而去年她憑劇集《安娜》演技受到認可，她指《安》劇令她自信心上升：「我開始相信自己，現在大家不會只覺得我是開朗又漂亮的人，我覺得很滿足。」問到她希望大家覺得她是怎樣的人？她表示：「希望大家覺得我是老得很好的人，皺紋也長得很好，很帥氣，比起被過去或將來綑綁，我更希望像蜉蝣一樣努力活好每一天，如果每天都活得很好，不就會成為很好的大人嗎？」