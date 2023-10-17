好治愈呀！去觀塘跟貓咪一齊做瑜伽

都市人平日返工返學壓力大，想找個地方紓緩壓力、兼可修身鍛煉身體的話，不妨到觀塘走一轉。事關最近該區新開了一間結合貓貓共享空間與瑜伽的新店，可同時滿足與貓咪玩樂及跟瑜伽導師學習收身減肥招式兩個願望！同時更推薦3個觀塘食買玩打卡點，讓大家輕輕鬆鬆玩足一日。

--------------------

共處互動 提供領養

位於觀塘工廈內的貓貓瑜伽空間Namaoste貓伽，在寬敞空間內提供基礎瑜伽班，與此同時場內有12隻駐場貓咪，當瑜伽導師Jessie教授瘦身拉伸動作，貓咪會四圍走甚至穿梭於學員之間，令人身心都得到極大放鬆。本身愛貓的店長Milk謂因家中地方不多，又想有個地方照顧牠們，促成了這間店舖的誕生，她回憶道：「原本打算開設貓Cafe，但某日忽發奇想，覺得貓貓伸懶腰的動作很像做瑜伽，於是就將貓咪及瑜伽兩者結合起來。」這裏的貓貓主要是收養回來，現時首隻駐場貓咪Yelo更是Milk的朋友在工廠區救起的流浪貓，也有些遭主人棄養。除了上瑜伽堂時有貓咪陪伴在側，學員下課後還可跟牠們玩樂30分鐘（不額外收費）。就算不做瑜伽，亦可到這裏的貓貓共享空間玩玩Board Game逗逗貓。Milk表示希望店舖稍後能成為領養貓咪中途站，讓大家與合眼緣的貓貓多互動，考慮清楚再領養。

-----------------------

初學者必跟瘦身動作

一場來到，當然要跟瑜伽教練Jessie學習收身動作，她分享的動作可停留3至5個呼吸之間，每個禮拜至少做3組，就能改善身體曲線。

眼鏡蛇式

動作重點是先俯臥在瑜伽墊上，然後雙腿打開與髖部同寬，手掌觸地指尖朝前。接着手掌用力下推將上半身向上提起，打開胸腔夾緊肩胛骨，收腹拉伸身軀即可。除了伸展背部肌肉，也有助鍛煉到腹部、臀部、大腿的多餘脂肪。

椅子式

以站立姿勢將雙手向上延伸，臀部向下蹲（注意臀部不得低於膝蓋），收腹並將雙腳合起來。想繼續挑戰，可以將腳踭抬起，雙手再往上延伸，像整個人被拉起一樣。可塑造臀部到腰腿的曲線，增強腿部肌力，還能矯正骨盆位置。

側角伸展式

準備動作為左腳膝蓋彎曲呈90度，右腳向後伸展，與左腳為一條直線。左手向下靠近左腳內側，同時將右手往上斜延伸，讓手臂、腰側、臀部以及腿部呈直線。3至5個呼吸後換另一側練習。進階動作可將兩隻手在背後相握，鍛煉手部肌肉柔軟性及身體平衡力。可消除腰側贅肉，重現小蠻腰。

-----------------------

泵房上蓋 興建公園

最近於觀塘偉業街新開了一個佔地達1.8萬平方米的茶果嶺海濱公園。公園由園景平台及毗鄰的海濱空間所構成，設有涼亭、園景區、草坪、兒童遊樂設施和健體設施等。其中園景平台部分於泵房上蓋興建，採用「好玩自然」為設計概念，設有5個主題區，融合空氣、大地、天空、陽光及水5個自然元素，提供逾60組遊樂設施，包括攀爬地貌、鞦韆、風車、兒童跑步徑、渠管迷宮。海濱空間是「寵物共享公園」，景觀開揚可以眺望維港及啟德郵輪碼頭。

-----------------------

西餐甜品 長龍名店

位於觀塘工廈內的Cobber Coffee經常大排長龍，是附近不少打工人士的心水之選。餐廳布置簡約舒適，空間寬敞不會有擁擠的感覺。食物選擇多元化，有齊意粉、意大利飯、三文治、小食、甜品與飲品。當中甜品是必食推薦，主打即叫即做的梳乎厘班戟口感鬆軟，每一口都十分飽滿而且充滿空氣感，即使食得再多也不覺甜膩，大熱之選有抹茶麻糬、杧果椰子、楊枝甘露等口味，一定能滿足甜食控的心！

-----------------------

自家製作 馬賽克燈

喜歡動手為家居添置裝飾擺設的話，觀塘也有不少工作坊滿足你製造小手作的願望，想炮製與別不同的作品，不妨參加由土耳其導師指導的Mosaic Art Studio。這裏提供土耳其陶瓷繪畫、傳統浮水畫及馬賽克燈體驗，後者是一大焦點，材料採用土耳其進口貨色，有逾10種手工切割玻璃與色彩繽紛的裝飾珠子供選擇，大家可按自己喜好弄出獨一無二的精緻燈飾。而且工作坊更供應土耳其飲品與點心，同場還有該國多種擺設，讓大家從多方面感受異國文化氣息。