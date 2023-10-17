謝霆鋒任《怒火漫延》動作導演Budget冇上限　延續陳木勝精神

由謝霆鋒出任動作導演、劉德華監製的英皇新片《怒火漫延》今日（17日）於啟德郵輪碼頭開鏡，一眾演員包括陳家樂、呂良偉、何珮瑜（Jeana）、楊天宇、方平，以及內地演員此沙及謝苗等紛紛現身參與拜神儀式，祈求拍攝工作一切順利，而華仔與霆鋒則在場大派「怒火利是」，場面相當熱鬧。

據悉，今次乃華仔與霆鋒相隔12年後再度聚首合作，前者不禁慨嘆：「感覺好似尋日一樣。我哋今次演兩兄弟，我做細佬呀。」霆鋒聞言即說：「咁我唔敢接㗎喇。」華仔形容與當年《新少林寺》比較，今次二人除了演員身份外，亦各自有其他崗位要兼顧：「希望可以用我哋嘅作品，令香港電影愈來愈有啲唔同嘅嘢，包括內容及人物設定方面等等。（做監製有冇壓力？）咁好嘅團隊喎，我係最輕鬆嘅一個就真。」至於投資額問題，他續打趣：「咁你要去問老闆喇，不過我接到係冇上限嘅，我負責使錢咋，所以霆鋒想拍啲乜，我都會照批。」霆鋒即接口：「多謝華哥！」

《怒》片不難令人聯想到已故陳木勝的《怒火》，華仔與霆鋒都揚言即使故事截然不同，但他們都希望能夠延續「陳木勝精神」，霆鋒坦言：「今次爆破及開槍戲好多，不過好多場口都喺度創作緊，華哥有好多概念，包括一啲未見過嘅idea。」華仔接口：「我哋早幾日拍咗Opening，我打足幾日，感覺好正，同埋其實我覺得導演郭子健某程度上，同陳木勝都有相似嘅地方。」談到事前操練，他坦言自己集中於體力提升方面，至於體形騷肌就交由霆鋒「代勞」。

至於呂良偉及陳家樂今次於戲中身份特別，前者扮演的生意人不乏動作場面，而後者則扮演劉德華上司。對於能夠與偶像華仔有大量對手戲，成功「自肥」的家樂表示：「開心但同時都擔心，其實同偶像距離太近唔係咁好，搞到我拍戲時好鍾意望實佢，有時會好尷尬。今次華仔係電影監製，佢好落力睇實成個環境，畀好多意見我哋啲後輩。（有鬧佢嘅戲份？）有，唔會鬧唔落，導演一叫開機，我就唔再愛佢喇。」而呂良偉則指羨慕謝霆鋒的「8舊腹肌」，談到拍打戲，他透露：「我試過喺內地拍戲，打暈咗個大隻佬。拍打戲一定要狠心，寧願硬食一嘢，等導演快啲收貨。」

而憑電影《封神第一部》人氣飆升的此沙，首次來港拍戲即演反派。他坦言：「香港拍戲很專業，節奏比較明快，很多東西適應中。（與內地拍戲有甚麼分別？）以往我演古裝較多，拍時裝動作片的感覺，我尚在感受中，不過開槍好玩，特別容易釋放壓力。」謝苗則指自己的戲份「拳拳到肉」，與謝霆鋒等打鬥角力，反而開槍戲少，而二人會繼續留守香港開工至年底。

另外，Jeana基本上是《怒》片唯一女將，為免「失禮街坊」，她早於兩個月前已接受拳腳操練，她更坦言：「我唔怕受傷嘅，只要唔好甩手甩腳就得喇。」楊天宇則大讚監製劉德華親民：「又萬歲請食嘢，又會同我哋排排坐傾戲，真係令我學到好多嘢。」