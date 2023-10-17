隨住社會復常，不少識飲識食的食饕便會出街「覓食」，如果巴絲打喜歡西餐的話，今日介紹的或許是大家杯茶，因為有港島人氣店進駐話題商場開新店，又有坊間少有的南非Fusion餐館，喜歡花藝與咖啡的亦有新選擇，一於Loop落去了解吓喇！

話題商場人氣店

於中環開設首間店的Chef’s Cuts，憑着融匯經典及創新的美饌贏得不少捧場客，最近進駐話題商場Airside，開設佔地5千平方呎的全新形象旗艦店Chef’s Cuts Restaurant & Bakery，供應多款全新特色美食及高級用餐體驗。新店設有悠閒Café區域、主用餐區及最多可以容納34位客人的 VIP房間，另有一間麵包店Sour Dough。不要錯過的是乾式熟成牛肉、海鮮及新鮮烘焙的麵包。餐廳人氣名物的愛荷華州優質黑安格斯肉眼扒，脂肪分布均勻呈大理石花紋，並經過21天的乾式熟成，肉味濃而軟熟，牛魔王必試！至於另一推介的是雜錦海鮮拼盤（2位用），用上優質波士頓龍蝦、時令生蠔、北海道帶子、蜆、青口、海蝦及八爪魚，鮮味大匯集！此外，還有多款特色美饌，包括西班牙燒乳豬．亞枝竹．薯蓉、焗龍蝦芝士通心粉、墨西哥香料焗油甘魚鮫、海蝦．脆麥麵包．青瓜沙律、煙牛背肋骨配焦糖魚露等，無論是食肉獸定海鮮控，甚式麵包控都有得揀！

罕有南非餐廳

巴絲打可錯嘗過南非菜？最近就有堪稱首間的南非Fusion餐館KAAZI Restaurant & Bar登場，食材均由南非當地空運抵港再由經驗廚師烹調而成。KAAZI意指「大家最疼愛的家人」，餐廳創辦人Gurung Niraj與太太希望為香港人送上只此一家的惹味燒烤及南非美酒，品嘗到食物的新鮮原味。好似當地國民佐菜番茄腰豆沙律 Chakalak，用上口感鬆軟的白腰豆配以酸甜番茄、洋葱、香辛調味料等，散發滿滿的帶堅果香，佐以烤肉令口感得以提升。推介口感及滋味獨特的「南非牛肉乾 Biltong」，牛肉以鹽、黑胡椒、醋等極簡香料醃製，再以室溫風乾，肉味突出又帶鹹香，配新鮮沙律一絕！另一推介是「農夫牛肉腸 Boerewors」，炭燒烹調的煙熏肉，香氣滿溢，伴牛油香滿滿的傳統木薯蓉，佐酒一流。此外，主廚亦有不少好推介，包括炭燒牛肉串配薄荷香草醬、海鱸魚配香檸牛油汁、香煎菠菜餅配自製杏脯醬、炭燒農夫牛肉腸配黑椒汁、惹味大蝦濃湯煲等。餐館特設酒吧，除紅、白餐酒外，專業調酒師更會即場以南非空運到港的愛瑪樂奶油力嬌酒（Amarula Cream Liqueur）及各式氈酒調配特色雞尾酒，為巴絲打帶來全方位的南非餐飲享受。

集花藝與餐飲於一身

全新本地花藝與咖啡品牌Fleuria落戶金鐘，將高雅的花藝與咖啡、甜點融合，為喜歡花與咖啡的巴絲打打造出鬧市中的獨特空間！Fleuri源自法文Fleur，有「綻放」＊（Bloom）的意思，代表花卉盛開的時期，象徵小店期待與客人分享每一個美滿及獨特的時刻。甫踏入店僪，便是放滿鮮花的陳列架及工作間，備有鮮花、保鮮花及乾花，可單枝購買或製成花束、花盒等。餐飲亦洋溢花香，好似自家拼配咖啡豆混合了埃塞俄比亞坦桑尼亞、巴布亞新畿內亞3個產地，本地烘焙，散發花香、橙味、橙皮的風味，還有回甘帶果仁味道。結合蛋糕與花的Fleuria Signature Sweet Duet，以原個經典紐約芝士蛋糕配以指定款式之Nano花束，讓人心花怒放。還有每日新鮮供應的原個及件裝蛋糕，如朱古力松露蛋糕、香蕉太妃批、紅莓慕絲開心果蛋糕或日本柚子慕絲檸檬蛋糕等。店內還引入法國多款生活用品，好似THE FRENCH CANDLE CO.小批量手工製造的純素及全天然蠟燭、來自法南的香薰蠟燭品牌 KERZON，用上天然可生物降解的蠟以及可回收的包裝物料製作，秉承品牌重視細節與環保的理念。