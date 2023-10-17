陳茵媺化身打女霸氣十足　一家五口齊睇首播勁溫馨

由藝人陳豪與太太陳茵媺主演嘅無綫新劇《羅密歐與祝英台》昨日首播，呢套劇係陳茵媺婚後重返無綫嘅首部劇集，更係佢哋夫妻2人相隔11年再度同框演出。

昨晚2人喺社交網分享佢哋一家五口一齊睇首播嘅影片，片中陳茵媺坐喺床上攬住二仔陳浩鋒（Nathan Lucas）同細女Camilla。第一次睇爸爸媽媽一齊拍劇嘅佢哋非常興奮，不停追問：「爸爸是你和別人在一起還是你們兩個在一起？」、「為什麽你要射殺爸爸？」、「媽咪，你在家不會用這種語氣説話。」相比起細佬妹，哥哥陳梓燁就淡定得多，坐喺一邊靜靜地睇電視。如此溫馨嘅畫面都引嚟網民留言表示「女兒好可愛啊，一直問一直問」、「幸福感滿滿」、「太幸福了吧」。

已經9年冇拍劇嘅陳茵媺（Aimee）一出場霸氣十足，面對敵人眼神凌厲，動作場面更係令人眼前一亮。佢一氣呵成完成連串高難度動作，除咗有流暢自如嘅花式轉槍，仲有邊向左右兩邊跑邊連環開槍、翻身跳上車作360度翻滾、向後方大腳趷起踢跌敵人，以及單手制服敵人兼將對方拋至半空再緊接向前方開槍嘅場口，精彩絕倫。榮升打女嘅佢，被網民大讚有型之餘，更直指睇到心跳加速。

講到動作場面，佢就透露自己事前有做足準備及訓練：「主要花咗好多時間練習滾地、接槍同轉槍，每日都要拎番屋企練，一有時間就要轉，因為拍攝時間好Rush，萬一整跌咗支槍（要NG）就死喇。仲有踢腿都唔係一時間就踢得咁高，要一個星期練幾次，之後拉吓拉吓就會踢得愈嚟愈高。」佢續指喺鏡頭前要長期「充滿力量」絕對係難度所在：「就算已經拍咗幾次、覺得攰喇，都要keep住好有殺氣同energy。」