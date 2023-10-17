江若琳當新手媽媽嚴重失眠　老公同奶奶做神隊友幫手湊B

歌手江若琳（Elanne)今日（17日）出席活動，Elanne表示自6月誕下囝囝蕭立鈞 （Owen）後，幾乎每日只睡了4小時：「因為小朋友依家好嗲，每隔幾個鐘就要起身抱佢一齊，之前仲要喂埋夜奶，所以可以連續瞓到四4鐘已經好皇恩浩蕩。」又稱讚老公Oscar和奶奶都是神隊友，指老公負責餵孩子夜奶，而奶奶則負責煮「補品」給正在餵人奶的Elanne吃，幫助她補充營養，維持充足的奶量。

Elanne透露現正在上「家長班」，學習如何教導小朋友言：「原來係小朋友三，四個月開始已經要訓練大小肌肉嘅發展，如果佢啲肌肉發展得好，佢大個之後個專注力都會發展得好好。」她表示希望之後透過留意兒子的興趣，為他選擇合適他個性的學校，而不是盲目跟風選擇口碑好的學校。談及工作，Elanne指暫時只會接一些簡單的工作為主：「因為我覺得佢依家好需要我嘅陪伴，所以我唔想花太多時間係工作，工作嘅話大概一個月幾個已經好好，接啲廣告拍同埋出席活動就可以。」至於唱歌方面則隨緣，要看是否能夠遇到合適的合作班底，暫一切以孩子為主。