東冲有料到：那一天我去了古巴

到處都是卡斯特羅及哲古華拉的圖像，還有古巴國旗。黃及綠色建築物散發的情調，猶如去了電影《007：生死有時》的場景般；酒店房內有懶懶的風扇，也有古巴名人的相片，就連電話也是古舊款式。飲雞尾酒的酒吧也充滿古巴色彩，一杯一碟、一樑一柱都令人有恍如置身該國之感。

不錯，是「恍如」置身！其實之前所說的，是芭堤雅一間古巴Style的酒店。

芭堤雅的酒店選擇甚多，但一般都會入住交通方便的、或坐擁無敵海景的四或五星酒店。這間古巴Style酒店交通既不便利、也冇任何海景，偏偏卻很受泰國本地人歡迎，背後原因是勁多打卡影相位，令人有身處古巴之感，吸引不少網紅前往影靚相。而且房租也相宜，只需約THB1,000（約HK$217）便可入住，即使早餐質數一般也沒關係，今時今日可以影相打卡才是王道啊！

為了隆重其事，我到訪時刻意換上晚禮服及打了煲呔、化身成占士邦模樣，上落酒店多個位置拍照留念，簡直就像在《007：生死有時》的電影世界一樣，十分滿足。

泰國有不少必住酒店，房價有平有貴，這間絕對係平價之選的代表，感覺相當正斗！我入住時特別拍攝了相關片段，執筆之時還未剪好，稍後會在我的社交媒體上載，相信大家觀賞過後絕對有想入住的意欲。去一趟芭堤雅，總比真的去古巴划算啊！

胡慧冲