黃智雯去完旅行結婚冇耐即開工　宣讀愛的宣言過程曝光

無綫花旦黃智雯（Mandy）日前於社交平台宣布與拍拖多年的珠寶公高層詹文天（Anthony）結婚，婚後兩口子到英國旅遊，不過Mandy今日（17日）已經為新劇《香港重案》開工。春風滿面的Mandy受訪時透露，年初已跟Anthony於新西蘭完成註冊儀式，之後旅行結婚過二人世界，回港後跟雙方家長吃飯及舉行斟茶儀式。

Mandy透露老公以英文宣讀愛的宣言，感到既甜蜜又感動，她笑言：「拍戲拍得多，但真正到自己發生時，個感覺又好唔同，嗰一刻真係會感動到喊。」問她會否補擺喜酒？Mandy說：「應該唔會喇，同埋都陸續同一班『胡說八道』嘅好姊妹食飯，佢哋都戥我好開心，話終於等到我呢日，不過佢哋都唔係知道好耐。」

Mandy又指生B順其自然，現階段先享受二人世界，並要完成手頭上工作。對於有傳她不與無綫續約，她否認其事，但承認快將約滿，她說：「依家仲洽談中，有新動向會同大家公布。（老公叫你減少工作？）冇，佢知我事業心重，去旅行時都仲掛住工作，我唔會做少奶奶，唔會放棄工作同減少演出，依家多咗個身份，反而覺得身邊多咗一個人支持我。」