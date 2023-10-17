郭富城賀Sunny Wong舞蹈學校開張：我想開畫廊多啲

天王郭富城（城城）今日（17日）現身西環，為星級排舞師Sunny Wong（黃國榮）的舞蹈學校擔任剪綵嘉賓。城城表示與對方由舞蹈藝員訓練班相識至今，一直合作無間，早已視對方為親弟，故今日一定要來支持，更帶同一張親筆提字，寫有「太陽王不停步」的書法贈予Sunny，望對方能不停步一直服務港人。

城城受訪時表示與對方關係特別，一直互相影響：「佢細我2年好似我弟弟，又係我同學，工作上又係我老師。」問到2人相識多年有否發生爭拗？他笑言並沒有太多：「反而係訓練班嘅時候，我哋嗰陣10零歲，血氣方剛嘅時候。（爭女仔？）唔係呀，係鬥跳舞，大家內心係激鬥緊，但其實係互相影響對方，但私底下係完全冇口角，真係好難得。」問到他今次有否投資？他坦言專注於自己演藝事業：「呢刻我想開畫廊多過舞蹈室，呢段時間我喜歡咗書法，希望將來有自己嘅藝術畫廊去展示自己作品，依家都儲咗過百張書法作品。」他指要經營生意是很大壓力的一回事，自己平日工作已夠大壓力，會藉着書法能平衡自己，除了書法亦會參與賽車運動，又透露11月中會出戰賽車比賽。

另他亦透露11月11日到內地開騷：「因為唔同平時做巡迴，今次全部唔同，對我哋係一個挑戰，無論舞台設計、音樂編排同舞蹈都係重新設計。」