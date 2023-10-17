謝安琪首映獲老公帶仔女撐場　張繼聰心痛老婆捱更抵夜

電影《4拍4家族》嘅演員謝安琪（Kay）、泰迪羅賓（Teddy Robin）、Anna hisbbuR，以及陳諾霆等人，今日出席電影首映禮，Kay嘅老公張繼聰亦有帶同一對仔女到場支持。

張繼聰透露自己有睇到電影嘅初剪，大讚老婆演技了得：「我見佢唔出聲收收埋埋，原來係高手嚟，所以睇嘅時候有少少詫異。」認為佢與自己一樣都係好「搏命」嘅演員，對演戲十分投入。不過又坦言拍戲太辛苦，希望佢繼續做歌手：「基本上拍咩戲都好辛苦，要成日捱更抵夜，有少少肉赤。所以唱歌咪好囉，着靚靚咁。」更笑言探班時會喺導演身邊「搭膊頭」，提醒導演唔好令Kay太過辛苦。

被讚賞演技了得嘅Kay就表示：「我會係佢身邊偷師，佢會同我分享點樣去睇一部電影，同我講演員點樣為之做得好，咁我哋做咗十幾年夫妻，聽得多就會不知不覺間吸收咗。」又透露張繼聰偶爾會畀佢一啲演戲方面嘅意見：「雖然我唔會直接畀個劇本問佢呢場戲點演，但係佢會聽到我講話呢場戲好難拍，然後就會教我話睇個對手，個對手點樣畀你，你就點樣回應，所以雖然冇認真向佢討教，但係都幫咗我好多。」

Kay仲透露自己好喜歡睇老公張繼聰嘅電影，認為佢飾演壞男人演得入型入格：「咁佢真人係好好先生嚟，所以有時見佢係電影入邊演壞男人嘅角色係有驚喜。」被問小朋友會否想拍戲？張繼聰回應道：「個仔就冇興趣嘅，不過個女好似有興趣，但佢依家仲好細，等佢真係有呢個才能，具備表演者嘅精神，我就會去栽培佢。」至於二人會否想合作拍電影，佢哋都直言要先睇劇本再作決定。