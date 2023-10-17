英皇電影《怒火漫延》隆重開鏡！劉德華謝霆鋒闊別12年世紀對決

藝人劉德華監製、謝霆鋒出任動作導演，並由2人孭飛主演的英皇新片《怒火漫延》今晨（17日）於啟德郵輪碼頭開鏡，場面相當熱鬧，英皇集團主席楊受成親自到場打氣。華仔打趣今次製作費「冇上限」，所以槍林彈雨等動作場面處理可任由霆鋒發揮，2人只寄望能拍出一部佳作，成功延續「陳木勝精神」。

華仔、霆鋒與一眾《怒》片演員包括陳家樂、呂良偉、何珮瑜（Jeana）、楊天宇、方平、內地演員此沙、謝苗以及「特別演出」的許冠文等，齊齊現身參與拜神儀式，祈求稍後拍攝工作一切順利及票房大賣。華仔與霆鋒即場大派「怒火漫延利是」，英皇老闆楊受成更現身為台前幕後打氣。

分別兼任監製、動作導演

今次乃華仔與霆鋒自已故導演陳木勝執導的《新少林寺》、相隔12年後再度聚首大銀幕合作。霆鋒為投入角色，事前花了不少時間操肌，且留了一頭長髮配合造型，相當搶鏡。受訪時，華仔不禁慨嘆謂：「（合作）感覺好似尋日一樣，我哋今次演兩兄弟，我做細佬呀！」霆鋒聞言即笑說：「咁我唔敢接㗎喇！」令人忍俊不禁。據悉2人今次的角色是親兄弟，但身份對立，關係相當複雜。

華仔形容與12年前比較，自己與霆鋒今次除了演員身份外，各自還有其他崗位需要兼顧：「希望可以用我哋嘅作品，令香港電影愈嚟愈有啲唔同嘅嘢，包括內容同人物設定方面等等。（做監製有冇壓力？）咁好嘅團隊喎，我係最輕鬆嘅一個，完全冇壓力。」至於投資額問題，他續打趣說：「咁要去問老闆喇，不過我接到係冇上限嘅，我負責嘥錢咋，所以霆鋒想拍啲乜，我都會照批。」霆鋒即接口：「多謝華哥！」

延續「陳木勝精神」

《怒》片單憑戲名，不難令人聯想到陳木勝的《怒火》，華仔與霆鋒揚言即使故事截然不同，但都希望能夠將「陳木勝精神」延續下去，且成功挑戰動作新經典。霆鋒透露：「今次爆破同開槍戲好多，不過好多場口都喺度創作緊，華哥有好多概念，包括一啲未見過嘅idea。」華仔接口說：「我哋早幾日拍咗opening，我打足幾日，感覺好正，同埋其實我覺得導演郭子健某程度上同陳木勝都有相似嘅地方。」談到事前準備，他坦言自己集中於體力提升方面，至於體形騷肌等就交由霆鋒「負責」。

片場追星嗌尷尬 陳家樂邊鬧邊愛

陳家樂與呂良偉於《怒》片內身份特別，前者扮演偶像劉德華紀律部隊的上司。對於今次能與華仔有大量對手戲，成功「自肥」的家樂說：「開心但同時都擔心，其實同偶像距離太近唔係咁好，搞到我拍戲時好鍾意望實佢，有時會好尷尬。今次華仔係電影監製，佢好落力睇實成個環境，畀好多意見我哋呢啲後輩。（有鬧佢嘅戲份？）有，唔會鬧唔落，導演一叫開機，我就唔再愛佢喇！」

呂良偉於片中飾演一名生意人且有動作戲，他笑言羨慕男主角謝霆鋒的「8舊腹肌」。談到拍攝打戲，他透露：「我試過喺內地拍戲，打暈咗個大隻佬。拍打戲一定要狠心，寧願硬食一嘢，等導演快啲收貨。」

唯一女將何珮瑜傷得起

藝人何珮瑜（Jeana）基本上是《怒》片唯一的女將，為免「失禮街坊」，她早於兩個月前已接受拳腳體能操練。她更坦言：「我唔怕受傷嘅，拍戲撞傷、撞瘀係好閒嘅事，只要唔好甩手甩腳就得喇！」而其拍檔楊天宇就大讚監製劉德華親民，他說：「佢萬歲請食嘢，又會同我哋排排坐一齊傾戲，開工之餘令我哋學到好多嘢。」

內地人氣急升 此沙來港作「反」

年僅26歲的內地演員此沙，最近憑主演電影《封神第一部》人氣飆升，近日他獲邀來港參與《怒》片演出。首次來港拍戲的他於片中與霆鋒一黨演大反派，今日開鏡禮上，他受訪時說：「香港拍戲很專業，節奏比較明快，所以很多東西在適應中。（與內地拍戲有甚麼分別？）以往我演古裝比較多，拍時裝動作片的感覺，我尚在感受中，不過開槍真的好玩，特別容易釋放壓力。」他又感謝觀眾對自己於《封》片扮演楊戩的愛戴。

至於謝苗則指自己的戲份較少開槍：「是『拳拳到肉』，與謝霆鋒等打鬥角力，我與此沙也會對打。」2人會在港逗留兩、三個月，約於年底煞科後才返回內地。