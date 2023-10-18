星玄︱薛凱琪還原靚樣谷出事業線　網民：唔係平板

今日係10月18日，幸運星係獅子座，會得到好運氣加持，應該抓住時機為理想奮鬥。薛凱琪就係獅子座，近排佢是非不斷，網民話佢成日唔同樣，美貌每隔一段時間就會升級，超V下巴加筆直嘅鼻樑，仲被封為「范冰冰2.0」，不過早排佢就被網民野生捕獲，零濾鏡下靚樣返番嚟，皮膚望落好緊緻，笑嗰陣仲唔見有魚尾紋，成功為自己平反，仲得到一致好評添，唔講仲以為中咗「還原靚靚拳」，再加上佢着住吊帶晚裝影咗輯相同片，超低胸造型谷出事業線勁性感，再加上大露背，網民都留言話「唔係平板」。今日有好運氣加持，順住自己嘅心意，為理想奮鬥啦。

今日係農曆九月初四，宜大事勿用，最旺生肖係牛，牛仔牛女話頭醒尾，表達力強，工作如魚得水。蔡少芬就係屬牛，近年喺內地撈到風生水起嘅Ada，上個月就啱啱踏入50歲，好多朋友都爭住同佢慶生添，前前後後至少食咗5個生日蛋糕，佢仲好感觸發文話，回顧返呢50年，眼淚一直在流，感恩生命有甘苦甜酸，雖然Ada「入伍」，但睇佢嘅近照，就算素顏上陣，皮膚依然光滑白皙，保養得宜，話你今日話頭醒尾表達力強，又講得幾啱，其實你不嬲都係呢類人㗎啦。