女星真空坦蕩蕩！馮盈盈連底褲都剝埋　堪稱無綫第一人

人妻陳法拉近日大解放，疑真空上陣，側腰全透視引起熱議，其實歷年來都有唔少女星玩過真空，尺度有過之而無不及，甚至有人連底褲都除埋，挑戰性感極限！

馮盈盈

最令人印象深刻嘅絕非馮盈盈莫屬，佢喺2018年台慶紅地氈，以兩側透視晚裝上陣，更喺麥明詩建議下，連底褲都除埋，性感程度冠絕全台，成為台慶史上第一人！

胡定欣

台慶真空嘅仲有視后胡定欣，每年搏到盡嘅佢，今年初更大玩「𠝹波裝」，心口𠝹一刀開胸，露出半球，一直延伸至腰間，巧合地同場嘅陳曉華同樣真空「𠝹波」，只係一個開左胸一個開右胸，結果雙雙奪得最佳衣着，撞衫撞到破紀錄。

黃心穎

至於藝人黃心穎昔日都一樣好進擊，曾於2018年台慶頒獎典禮，着上粉色雪紡Deep V長裙終極真空，露出雪白美乳，心口只得「守胸紗」遮住，做出雪乳效果，睇到現場男士都「嘩」一聲。

周秀娜

玩真空又點少得性感代表、「𡃁模始祖」周秀娜呢？去年金像獎，佢以黑色縷空透視長裙上陣，由鎖骨位置側開直落至腿部，中門大開盡騷波邊，前後都開晒窿，完全真空冇遮冇掩，連經驗豐富嘅佢都話要行得好小心！

周汶錡

其實名模周汶錡一早就開創真空之路，身材弗爆嘅佢不時都會真空示人，大露背又試過，側腰開窿又試過，但最犀利都係佢於2016年金像獎擔任「最佳衣着」評審時，着上肉色全透視長裙，露背露腿仲出埋「股」惑，上下左右零死角，咩角度都咁吸睛！

莊思敏

全身透視嘅仲有藝人莊思敏，着上白色透視連身裙嘅佢，上半身真空，全身只得一條打底褲，靠身上散落嘅金色閃片啱啱好遮住重點位置，相當火辣，佢仲自豪練出結實Pat Pat，大騷優質股！