Baby懶理「19禁」風波晒內地風景美照　疑為復出試水溫

Angelababy（楊穎）疑受「19禁」歌舞騷風波影響，令事業受挫，網上對於Baby是否遭封殺而議論紛紛，近日內地節目《現在就出發》收官，常駐嘉賓沈騰在社交網大晒合照及發表感言，雖然合照內有Baby出現，但沈騰在內文未有Tag baby而引發網民熱議。不過，有粉絲為Baby護航指Baby於飛行嘉賓只錄了三期，而且都有正常播出，沈騰只Tag常駐嘉賓，而Baby是飛行嘉賓，未有被Tag也屬正常，叫大家不要胡亂揣測。

至於Angelababy本人原本有出演嘅節目《奔跑吧》及《聽說很好吃》，亦疑似被封殺，至今神隱約2星期嘅Angelababy，亦終於更新社交網動態，共晒出一系列風景美照寫道：「我想青春是心境，是為了奮鬥的，我們一直在路上！」引嚟唔少網友揣測是否與「星途」有關。

而Baby唔止喺《奔跑吧》特別季被飛起，連《聽說很好吃》中嘅預告身影亦被移除，原本預告片中坐楊迪身邊嘅佢，喺節目出街後則被直接「消失」，雖然有粉絲力撐偶像，幫澄清道：「楊穎原本就沒有參與這一期，之前播出的是第九期節目預告，而14號晚播出的則是第十期。」不過亦引嚟網友質問：「意思是Baby錄的那一期，連播都不能播了嗎？」對此，唔少網友則認為Angelababy應該被「軟封殺」。另外，隨着Baby分享內地風景美照嘅舉動，亦令不少網友猜測此舉係復出「試水溫」，判斷其人氣是否有變化。