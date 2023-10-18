巨星為賺日圓博到盡！阿諾騎呢造型拍廣告與宮澤理惠鬥唱

荷里活明星深受全球影迷歡迎，曾經是荷里活主要市場之一的日本更成為眾星必到的宣傳陣地，而日本廣告商亦看中這點，巨額力邀這批荷里活巨星拍廣告，而為了迎合日本觀眾的搞鬼口味，他／她們都會於日本廣告中扮鬼扮馬有咁騎呢得咁騎呢，以下是幾個外星自我破壞形象的爆笑例子！

瑪莉亞卡里化身電玩人物與日諧星對打

美國樂壇天后瑪莉亞卡里（Mariah Carey）向來愛靚唔愛命，但多年前她為日本一咖啡品牌拍攝廣告時卻不顧形象與日本著名諧星明石家森馬扮鬼扮馬，廣告中她化身成電玩人物與明石家格鬥之外，亦扮演足球員和賽車手，認真玩嘢！

夏里遜福拍日本啤酒廣告扮醉酒鬼

向來形象硬朗的荷里活男星夏里遜福（Harrision Ford）於90年代曾為日本一啤酒牌子拍廣告。廣告中他不顧形象於日本居酒屋內狂隊酒，醉態盡現，之後他更跑到桑拿室嚷着要再飲啤酒，十足十酒鬼！

尚連奴布斯韋利士扮多啦A夢

「人人期望可達到，我的快樂比天高」，呢兩句歌詞相信你同我都耳熟能詳，多啦A夢深受日本國民歡迎，兩位歐美紅星尚連奴（Jean Reno）和布斯韋利士（Bruce Willis）都曾先後在日本廣告中扮過惡搞真人版多啦A夢，前者在一汽車廣告中與日本紅星妻夫木聰分飾多啦A夢和大雄，而2020年，布斯就夥拍《半澤直樹》男星堺雅人一同為日本電訊商拍攝以多啦A夢為主題的廣告，布斯化身成多啦A夢，頸上繫上叮噹飾物，頭戴竹蜻蜓飛天登場，十分搞笑！

阿諾拍日本能量飲品廣告high大咗

若論外國明星拍日本廣告騎呢之最，那絕對非荷里活巨星阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）莫屬！憑多部動作片而於日本爆紅的他，於90年代拍過多個日本廣告，包括收費電視頻道、即食麵、能量飲品等，每個廣告中他都玩盡不同形象並大叫日語口號等，令其硬漢形象蕩然無存！其中他與日本女星宮澤理惠拍攝的能量飲品ArinaminV廣告最離譜，他穿上誇張服飾扮演搖滾歌手與宮澤對唱，而每當他喝一口飲料，便會大晒日語，十足十high大咗！而結果阿諾與宮澤理惠亦一拍即合成為好友，後來阿諾在美國舉行電影《蒸發密令》（Eraser）首映禮，都特別邀請她出席。