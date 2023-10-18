甄澤權攰到似熄機　擔心唔夠氣陪女跑

魔術師甄澤權(Louis)與太太Elffi的女兒「小魔女」Kacy今年4月出世，眨吓眼囡囡已經半歲大，Louis經常網晒父女照，記錄女兒成長過程，早前他在網上求救，表示自己去年10月和今年7月先後中過兩次新冠病毒，之後出現長新冠症狀，自爆：「之後一直喉嚨都會成日乾咳，又瞓得好差，成日都好攰，係攰到好似熄機咁！」他續稱現在條氣唔順，擔心日後無精力陪女兒玩，「Kacy開始識爬，識行嘅時候要陪跑驚唔夠氣。」網民反應熱烈，向他提供了不少長新冠食療，他亦會尋求中醫調理。Elffi原來亦中過兩次招，首次在懷孕期間，第二次是在女兒出世之後，他們稱幸好並非同一時間中招，Louis講笑：「佢中招就搬去酒店住，由我湊女，到我中咗我搬去酒店住，由太太湊女。」問他會否在稍後的魔術表演中父女檔演出?他表示現在經常會表演魔術給女兒看，待女兒兩歲時準備教她魔術，相信女兒會遺傳他變法基因。

提到早前他放上女兒近照，竟跟自己童年照很相像，陳敏之留言叫Elffi盡快生多個，Elffi表示有生育計劃，希望過一、兩年後可以為Kacy添個弟妹。