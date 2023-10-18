天后Britney Spears新自傳爆曾為舊愛Justin Timberlake落仔

美國天后Britney Spears於新自傳爆料，她2000年與美國男歌手Justin Timberlake拍拖期間，曾意外懷孕，最後在雙方同意下墮胎。Britney自言她向來反對墮胎，一來是宗教，二來是家教，又認為Justin是一生中最愛，本來想把孩子生下來：「我好愛Justin，我成日諗第日同佢一齊組織家庭，咁樣只係比我預期早咗好多咁解。」然而Justin認為他們兩個都只有19歲，未準備好做父母。雖然Britney很掙扎，但經過艱難而激動的討論後，雙方都決定墮胎是正確決定。

Britney與Justin於1999年至2002年拍拖，當時女方很想結婚，可惜戀情未能開花結果。Britney與前夫奇雲費迪蘭（Kevin Federline）於2005年誕下首胎兒子辛布斯頓（Sean Preston），又於2006年誕下次子積頓占士（Jayden James）。

另外，精神狀態不穩的Britney又於社交網站繼續上載在家揮舞雙刀的影片，留言表示：「過嚟啦，唔使驚，我屋企好溫暖充滿關愛，有嘅只係假刀！！！」雖然她用大楷強調雙刀是「假」，但看起來完全是真刀，她早前身上亦多次出現包紮的傷口。