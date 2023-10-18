新任韓劇女神李瑜美　私下休閒可愛穿搭

最近一部韓國愛情喜劇《大力女子姜南順》悄悄上線，因前作《大力女子都奉順》的人氣加持令這部劇的熱度持續上升，而劇中女主角是新人王李瑜美，飾演一位大力無比的女生姜南順，其小巧可愛的外形，與這部劇大力無比的設定形成強烈反差，令人感到新鮮。其實李瑜美私下的穿搭也偏休閒鄰家女孩的感覺，適合所有女生參考，以下為大家整理出她的3個穿搭特點。

休閒感襯衫

襯衫不一定只有正式場合才會出現，日常作為穿搭單品也非常合適。秘訣就是日常穿着的襯衫不能挑選太過合身的尺寸，最好選擇大一碼或者Oversized的寬鬆剪裁來塑造隨意感，而材質可以選擇棉麻、法蘭絨、純棉等柔軟面料。穿法就如李瑜美一樣，將襯衫當作外套、或者當作上衣解開一顆扣子直接與同色系牛仔褲做搭配，都顯得十分隨性自然。

學院風百褶裙

覺得百褶裙只是學校校服，其實成熟風格的女生也可嘗試穿搭。百褶裙經過不同的剪裁演變，現在有超短剪裁的款式，李瑜美就以一條超短百褶裙搭配同材質的西裝外套，以適合秋冬的色彩紋理作為主調，既有成熟感，又不失活潑可愛，李瑜美將兩種風格平衡得很好，無論甚麼格調的女生穿上都很合適。

少女感粉色單品

無論男女老少都對粉紅色難以抗拒，即使有一段時間不喜歡，也會重新喜歡。李瑜美也不例外，她無論春夏秋冬都會穿上明艷動人的粉紅色單品，天氣冷時會以長袖衫搭配粉色針織中裙，或者粉色牛仔外套搭配粉色手袋，而到了夏日，她會穿搭粉色短袖短款上衣搭配粉色工裝裙，以大面積的粉色為主調，強調可愛的氣質。