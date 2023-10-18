楊祐寧爆老婆邊宮縮邊視像開會：好誇張！

台灣男星楊祐寧同老婆王詠穎（Melinda）結婚3年，不時透過社交網拍片同粉絲分享夫妻生活點滴，而日前佢更以「老公視角」記錄低老婆Melinda佗二胎到生產嘅過程，只見早就開始宮縮嘅Melinda瞓喺醫院床上待產外，竟然仲揸住部手機同自己公司員工Video Call開會，老婆一心二用嘅誇張畫面嚇到楊祐寧忍唔住嗌道：「好扯喔！你們的CEO正在宮縮，還在跟你們開會！」對此，Melinda則笑容滿臉回道：「宮縮邊開會，反而可以讓我分散宮縮的痛的注意力。」而隨着細女Kya嘅誕生，夫妻2人亦隨即回歸工作崗位，雙方家庭事業角色轉換自如，簡直係彼此間最堅強嘅後盾，深厚感情認真羨煞旁人。

片中可見，楊祐寧對老婆嘅照顧簡直係無微不至，就算半夜Melinda肚餓，體貼嘅佢都會即刻落廚整消夜餵飽愛妻，並幫老婆按摩雙腿緩解水腫困擾，盡己所能分擔老婆懷孕嘅辛苦，而被貼心照顧嘅Melinda亦表示：「煮消夜跟捏腿的確很暖，但他最暖的是在我懷孕期間，把工作都排開，很照顧我的情緒，花很多時間陪伴着我。」講到老婆懷孕期間有冇派「不可能任務」時，楊祐寧坦言：「她沒有給我甚麼很難的任務，也是因為我本身提供的服務都很不錯啦！」另外，夫妻2人亦趁住細女出世前夕，把握機會帶埋大女Anah一齊出去玩，一家人認真幸福甜蜜！