NONO二度出庭繼續否認涉性侵　傳即場除褲驗性徵

台灣搞笑藝人NONO（陳宣裕）今年7月遭網紅「小紅老師」控告性侵、騷擾她，終連同小紅老師等20多位受害人提告涉性侵，台北地檢署8月首度傳喚NONO及NONO以50萬元新台幣交保後，今日（18日）再度傳喚NONO調查。據悉，NONO依舊否認涉犯妨害性自主等犯行。檢方偵訊90分鐘，於11時25分結束。

北檢在傳喚諭令NONO交保後，又陸續傳喚多名被害人查證，因此在今天上午再開庭傳喚NONO到案說明。台媒稱，由於有被害人控訴他的身體特徵，為了釐清被害人說詞，NONO疑似被帶到談話室遭脫褲驗「鳥」，會同法醫勘驗其「身體特徵」，待了約10分鐘，才將他請回。先前有被害人控訴NONO下體很大、被性侵後很痛，不過據了解，NONO今次驗身目的，不是看他下體是否如同他向被害女子聲稱的「很大」，而是要比對生殖器其他特徵。對此，北檢不願證實，僅表示「做必要的調查」。

NONO離開時，面對台灣媒體詢問「有無認罪？」、「今有被害人出庭嗎？」均不發一語。據了解，台北地檢署迄今接獲出面提告的被害人已超過10人，但檢方為免當事人困擾及偵查不公開，不便透露目前提告人數。